Anne Hathaway przeprasza dziennikarkę za swoje zachowanie sprzed 12 lat. O co chodzi?

Blake Lively: brak reakcji na kryzys nie jest dobrą strategią

Choć przeprosiny i wyjaśnienia odnoszące się do sytuacji sprzed lat mają swoje uzasadnienie, to jednak zwrócenie uwagi na minione zdarzenia sprawia, że dana kwestia zyskuje nowy kontekst. – Podstawą w działaniach zażegnujących kryzys wizerunkowy jest przyznanie się do winy (nawet jeśli ta wina była iluzoryczna i wydarzyła się dawno), przeproszenie, a następnie podjęcie działań, które miałyby charakter naprawczy i zadośćuczyniłyby poszkodowanym. Być może niektórych dziwi, że gwiazdy przepraszają za sytuacje przeszłe, ale te minione materiały zostały przypomniane. Ze względu na komentarze fanów i czytelników/widzów materiałów archiwalnych zyskują nowe życie, nowe konteksty i teraz tak naprawdę są powodem kryzysu wizerunkowego – dodaje medioznawczyni.

Brak działania ze strony Blake Lively i obrana strategia przemilczenia kryzysu wizerunkowego, w którym się znalazła, mogą zadziałać na jej niekorzyść. – Zdecydowanie to nie jest dobra strategia – podkreśla dr Bulaszewska. – Kryzys wizerunkowy może się pogłębiać i zapewne agenci gwiazdy poradzą jej przeprosiny. Ucinamy wtedy dyskusje i spekulacje, które nie mają podstaw do dalszego rozdmuchiwania historii – dodaje.



Wyciąganie starych nagrań przez Kjersti Flaa to broń obosieczna

Zapoczątkowane przez Kjersti Flaa nagłaśnianie przykrych lub zaskakujących wywiadów sprzed lat może wprawdzie sprawić, że gwiazdy nieco ostrożniej będą przystępować do rozmów z dziennikarzami, jednak wówczas takie spotkania mogą okazać się mniej interesujące dla odbiorców. – Z całą pewnością gwiazdy będą ostrożniejsze w kontaktach z prasą. Trudniej będzie o interesującą rozmowę. A nawet wyobrażam sobie sytuacje, gdy gwiazdy będą udzielać odpowiedzi tylko zaprzyjaźnionym dziennikarzom/kom. Czy wtedy media będą miały możliwość poznać prawdziwe „ja” gwiazdy? Raczej nie, a wywiady mogą stać się schematyczne. Wydaje mi się, że wyciąganie starych nagrań przez Kjersti Flaa to broń obosieczna. Teraz dziennikarka ma chwilowe zainteresowanie, ale zrobiła kłopot wielu gwiazdom. Pytanie, czy one będą chciały udzielać Flaa nowych wywiadów? Czy właśnie w obawie o ewentualny, przyszły kryzys wizerunkowy, przekażą tylko sztampowe informacje – zauważa dr Bulaszewska.

W opublikowanej w październiku bieżącego roku książce „Best Possible Place, Worst Possible Time” reżyser Barry Sonnenfeld wraca pamięcią do sytuacji z 2016 roku, gdy między innymi wraz z Jenifer Garner pracował nad filmem „Nine Lives”. Ostatniego dnia zdjęć zauważył, że aktorka nie zachowuje się w naturalny dla siebie, radosny sposób. Wycofana i przygaszona, nie uczestniczyła w rozmowach, co zwróciło uwagę reżysera. Zapytana o powód gorszego samopoczucia, przeprosiła Sonnenfelda za swoją niedyspozycję, tłumacząc, że dzień wcześniej wraz ze swoim ówczesnym mężem Benem Affleckiem podjęli decyzję o rozwodzie. Szczere wyznanie zaadresowane bezpośrednio do osoby, która miała powód do niepokoju, zostało wypowiedziane we właściwym momencie i bez obecności kamer. Być może taka prosta strategia wystarczy, by przeprosiny spełniły swoją rolę? Na taki gest z pewnością nie trzeba czekać 12 lat.