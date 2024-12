Jasny manifest Cate Blanchett w sprawie sztucznej inteligencji. Co powiedziała?

Cate Blanchett niejednokrotnie udowodniła, że z uwagą śledzi wydarzenia na świecie, aktywnie wspierając ważne społecznie inicjatywy i zabierając głos w kwestiach dotyczących przywrócenia pokoju w rejonach dotkniętych działaniami wojennymi. W listopadzie ubiegłego roku aktorka przemawiała w Parlamencie Europejskim, apelując o zawieszenie broni i wsparcie dla uchodźców rejonów dotkniętych konfliktem zbrojnym. – Nie jestem Syryjką, Ukrainką, Jemenką ani Afganką. Nie pochodzę z Sudanu Południowego, Izraela czy Palestyny. Nie jestem politykiem, ani nawet ekspertem. Ale jestem świadkiem ludzkich dramatów, przemocy i prześladowań, jakich doświadczają uchodźcy na całym świecie. Nie zamierzam odwracać od tego wzroku – deklarowała wówczas.



Kolejne manifesty polityczne Cate Blanchett

W październiku 2023 roku odtwórczyni roli królowej Elżbiety I w filmie „Elisabeth” jako jedna z 55 gwiazd Hollywood podpisała list otwarty „Artists4Ceasefire” skierowany do ówczesnego prezydenta USA, Joe Bidena i apelujący o zaprzestanie działań wojennych na świecie. Suknia, którą Cate Blanchett miała na sobie w maju bieżącego roku podczas premiery filmu „The Apprentice” na festiwalu w Cannes, swoimi kolorami nawiązywała do flagi Palestyny, co stanowiło kolejne potwierdzenie zaangażowania aktorki w kwestie dotyczące sytuacji geopolitycznej na świecie.

Przy tak świadomie podejmowanych działaniach, perfekcyjnie odegranych rolach i bogatym dorobku artystycznym, aktorka tej rangi, co Cate Blanchett o rozwój technologii bazujących na sztucznej inteligencji nie powinna się obawiać. W udzielonym na początku listopada bieżącego roku wywiadzie dla „Hollywood Authentic” 55-latka wyznała, że nie lubi udzielać nikomu rad, ponieważ popełnianie błędów stanowi ważne doświadczenie dla każdego. – Jedyne, co lubię powtarzać koleżankom i kolegom po fachu, to to, by nie poświęcali zbyt wiele czasu na myślenie o rzeczach, na które nie mają wpływu – konstatuje.

