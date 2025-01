Premiera nowej serii programu Meghan Markle przełożona. Co się stało?

„Jestem podekscytowana, że mogę podzielić się z wami tą nowiną i mam nadzieję, że pokochacie mój nowy program tak bardzo, jak ja uwielbiałam pracę nad nim” – taki wpis Meghan Markle umieściła na Instagramie 2 stycznia, zapowiadając premierę swojego najnowszego show „With Love, Meghan”. Do wpisu dołączyła noworoczne życzenia dla obserwujących, jak również podziękowania dla przedstawicieli platformy streamingowej, na której rzeczony program ma być dostępny.

Reklama

Pierwotna data premiery wyznaczona została na 15 stycznia, jednak ze względu na pożary, które od ponad tygodnia trawią hrabstwo Los Angeles, gospodyni show zdecydowała się na zmianę harmonogramu edycji. Na pierwszy z ośmiu 30-minutowych odcinków serii „With Love, Meghan” widzowie poczekają jeszcze kilka tygodni. Jakie treści zostaną zaprezentowane w ramach cyklu i czy oprócz żony księcia Harry’ego na ekranie pojawią się inne znane osoby?

With Love, Meghan: nie poszukujemy perfekcji

Do wspomnianego wpisu na Instagramie dołączono krótką zapowiedź serii, złożoną z wybranych fragmentów nadchodzącego show. W każdym ujęciu Meghan Markle pojawia się w swobodnych, pastelowych stylizacjach, naturalnym makijażu i luźno związanych lub rozpuszczonych włosach. W rytm radosnej muzyki przechadza się po kuchni, ogrodzie, a także bazarach z warzywami i kwiatami, by, jak zapewnia w krótkim nagraniu, „zaskoczyć swoich gości takimi daniami, które pozwolą im docenić jej starania”.

Serialowa Rachel Zane z popularnej produkcji „W garniturach”, pieczołowicie przygotowuje wykwintne potrawy, zapraszając do kuchni towarzyszących jej przyjaciół i osoby, które pomagają jej opanować skomplikowane przepisy kulinarne. W poszczególnych ujęciach widać smakowite desery, kolorowe sałatki, gęste pasty obficie rozsmarowywane na miękkim pieczywie, a nawet fantazyjne kostki lodu hałaśliwie wpadające do przyozdobionych kwiatami szklanek. – Nie poszukujemy perfekcji, ale radości w tym, co tworzymy – zapewnia gospodyni show.