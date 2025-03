Elphick była uczennicą Royal Ballet School w latach 2009-2012. Wcześniej przez pięć lat uczęszczała do Elmhurst Ballet School, najstarszej szkoły baletowej w Wielkiej Brytanii. To tam po raz pierwszy doświadczyła zaburzeń odżywiania wynikających z wyśrubowanych standardów co do budowy ciała i wagi młodych tancerek. Pobyt w Royal Ballet School przyczynił się do nasilenia tych dolegliwości i zintensyfikowania starań o utratę kolejnych kilogramów, co przy bardzo szczupłej sylwetce tancerki stanowiło sytuację zagrażającą jej życiu.



Ellen Elphick: zamiast jedzenia – kawa i papierosy

W obawie przed surową oceną i kolejnymi upokorzeniami na sali treningowej, Ellen Elphick konsekwentnie ograniczała kalorie w spożywanych posiłkach, stopniowo zastępując pełnowartościowe jedzenie kawą i papierosami. Każdy zgubiony tym sposobem kilogram był doceniany przez nauczycielkę i skrupulatnie omawiany podczas treningów. Utratę wagi nagradzano brawami, co miało zachęcić uczennice do podejmowania podobnych starań.

Mimo wysiłków sylwetka Ellen Elphick w oczach wymagających przedstawicieli zarządu Royal Ballet School nadal nie spełniała standardów stawianych najlepszym uczennicom prestiżowej placówki. Fotografia Elphick, z wyraźnie zaznaczonymi obszarami ciała, które zdaniem nauczycieli nadal wymagały poprawy, została wysłana do potencjalnych przyszłych pracodawców, co miało dać im do zrozumienia, że baletnica nie wywiązała się z powierzonego jej zadania uzyskania sylwetki idealnej.



Ellen Elphick: dzieci powinny czerpać radość z tańca

Trudne doświadczenia ze szkoły baletowej, jak również liczne sygnały ze strony rodziców młodszych kandydatek na baletnice sprawiły, że po latach Ellen Elphick podjęła decyzję o pozwaniu zarządu londyńskiej szkoły. – Postanowiłam wnieść pozew, który upubliczniam, ponieważ chcę zwiększyć świadomość problemów występujących w szkołach baletowych. Zależy mi na tym, aby dzieci czerpały radość z tańca i nie doświadczały przy tym traumy, jaką ja sama przeżyłam – napisała w cytowanym przez BBC oświadczeniu.