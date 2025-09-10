Infantka Zofia przeprowadza się do Portugalii. Zamieszka w akademiku

Podczas gdy jej starsza siostra, następczyni tronu Hiszpanii, księżniczka Eleonora, odbywa trzeci etap szkolenia wojskowego w Akademii Sił Powietrznych w San Javier w Murcji, 18-letnia infantka Zofia rozpoczyna studia. Młodsza córka króla Filipa VI i królowej Letycji będzie studiować nauki polityczne i stosunki międzynarodowe w Forward College. Na pierwszym roku w Lizbonie, a w kolejnych latach w Paryżu i Berlinie.

Każdy z trzech lat edukacji kosztuje na tej uczelni 18,5 tys. euro. Co roku studenci przenoszą się do innej europejskiej stolicy. W Paryżu uczą się w Cité Internationale Universitaire, w Berlinie w Factory, gdzie współpracują ze start-upami i firmami konsultingowymi. Zajęcia odbywają się w grupach 15-osobowych. Cotygodniowe testy oceniają postępy w nauce, a konsultowane są podczas indywidualnych spotkań z wykładowcami. Odgrywają oni także rolę trenerów rozwoju osobistego. Jednocześnie każdego roku studenci pracują nad innym projektem specjalnym. Wśród nich znalazły się takie jak mające na celu podnoszenie świadomości na temat niezależnych producentów wina we francuskim regionie Bordeaux za pośrednictwem mediów cyfrowych, czy zmniejszanie zużycia wody i energii elektrycznej w domach studenckich.

Szkoły dla przywódców

Młodsza hiszpańskiej pary królewskiej, księżniczka Zofia, przed wakacjami została absolwentką United World College Atlantic, zdając międzynarodową maturę w tak zwanym „hipisowskim Hogwarcie”, podobnie jak dwa lata wcześniej jej siostra, księżniczka Asturii. To szkoła średnia, w której uczy się europejska elita, w tym wielu następców tronów.

Rodzice dołączyli do Zofii w Walii na ceremonii ukończenia szkoły w maju. Dumni z córki, słuchali, jak wychowawczyni opisywała jej pobyt w tej szkole jako „naznaczony wytrwałością i niezwykłym rozwojem osobistym”, nazywając ją prawdziwą przyjaciółką w trudnych czasach, której będzie tam bardzo brakować.