Podróbka to nie problem? Lepiej polować na przedmiot vintage, niż kupować replikę

Podróbka to nie problem?

Do kwitnącego handlu podróbkami influencerzy przykładają się mniej lub bardziej świadomie. Jedni sami sprzedają tanio kupione podróbki, bez skrupułów nakładając na nie marżę. Tłumaczą, że wszyscy zasługują choćby na iluzję luksusu, a nie wszystkich na to stać. Jedna ze sprzedających, do której dotarli dziennikarze magazynu, nie widzi w tym problemu. Jeśli ktoś chce kupić porządną podróbkę modnego modelu, to czemu nie? Przejmowała się tylko tym, czy zostały wykonane przez pracowników mających odpowiednie warunki do pracy, ale i tak nie miała szans poznać prawdy. Nie zdawała sobie sprawy z tego, że na cenę legend domów mody składają się nie tylko koszty personalne, ale i ekonomiczne, społeczne, know-how, rzemiosło, czy sztuka. O reklamie i marketingu nie wspominając. Nie miała też pojęcia, co jej grozi za taką działalność. We Francji to nawet 300 tys. euro grzywny oraz do trzech lat więzienia – zarówno dla sprzedawcy, jak i kupującego.

Nieświadomie do wprowadzania w obieg podróbek przykładają się internetowi celebryci, którzy dostają je w prezencie. Pokazują je podczas tzw. unboxingów, pośredniczą w sprzedaży, sprawiają, że pragną ich coraz większe rzesze ludzi, dla których do tej pory były nieosiągalne. Victoire Boyer Chammard, ekspertka ds. uwierzytelniania w Vestiaire Collective, stronie internetowej zajmującej się sprzedażą mody z drugiej ręki podkreśla, że mając ograniczony budżet, lepiej polować na przedmiot vintage, niż kupować replikę. Tym bardziej, że zna przypadki, w których podróbka mogła kosztować nawet 20 tys. euro. Takie modele zamawiane są przez ludzi, którzy traktują najdroższe modele, jak na przykład torebkę Birkin marki Hermès, jako inwestycję. Oryginał trzymają w sejfie, a bardzo dobre repliki w garderobie – tak, by były zauważone przez obserwatorów w mediach społecznościowych…