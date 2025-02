Czy picie wody gazowanej wpływa na odchudzanie? Nowe wyniki badań

Do tej pory wyniki badań dotyczących skutków spożywania wody gazowanej oraz teorie związane z tym tematem były sprzeczne. Jak podaje CNN, w 2017 r. przeprowadzono badanie, które wykazało, że napoje gazowane mogą pobudzać apetyt poprzez zwiększenie poziomu greliny, czyli hormonu głodu. Nie było ono jednak wiarygodne, bowiem zostało przeprowadzone na szczurach płci męskiej i zaledwie 20 osobach. Poza tym nigdy go nie powtórzono. Inna popularna teoria głosi, że woda gazowana może prowadzić do utraty wagi, bo bąbelki zwiększają uczucie sytości i przyspieszają metabolizm. W najnowszym badaniu natomiast sprawdzono, czy woda gazowana może obniżać poziom glukozy we krwi.

Co dzieje się, gdy dwutlenek węgla dociera do krwi?

Autorem artykułu opublikowanego w czasopiśmie BMJ Nutrition, Prevention & Health jest lekarz Akira Takahashi ze szpitala Tesseikai Neurosurgery Hospital w Japonii. Opiera się on na badaniach tego samego naukowca i jego zespołu z 2004 r. poświęconych mechanizmom hipoglikemii wywołanej hemodializą. W najnowszym raporcie zbadano fizjologiczne skutki wody gazowanej.

Badanie wykazało, że po spożyciu wody gazowanej dwutlenek węgla jest wchłaniany przez wyściółkę żołądka i przekształcany w wodorowęglan. W wyniku tego procesu zmienia wewnątrzkomórkowe pH na bardziej zasadowe. W efekcie krwinki są w stanie w większym stopniu wykorzystać glukozę, co przekłada się na obniżenie poziomu cukru we krwi. Naukowiec porównał to zjawisko do hemodializy, czyli zabiegu leczniczego, który polega na usunięciu z krwi zbędnych substancji, głównie produktów przemiany materii i nadmiaru wody. W tym przypadku wchłanianie dwutlenku węgla przez krew w podobnym stopniu zwiększa metabolizm glukozy i powoduje spadek poziomu cukru we krwi.

Czy woda gazowana może pomóc w odchudzaniu?

Na tej podstawie Takahashi doszedł do wniosku, że dwutlenek węgla zawarty w wodzie gazowanej może pośrednio sprzyjać utracie wagi poprzez zwiększenie wychwytu glukozy i metabolizmu w czerwonych krwinkach. Choć brzmi to obiecująco, okazuje się, że ilość glukozy spalanej podczas tego procesu nie wystarczy, aby utrata wagi była widoczna. Efekt kliniczny jest bowiem bardzo mały.