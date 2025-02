Jeszcze bardziej widoczny efekt uzyskała grupa, która wraz z suplementacją omega-3 przyjmowała witaminę D i wykonywała treningi siłowe. W przypadku seniorów z tej grupy zauważono efekt „prawie czterech miesięcy odmłodzenia” w kontekście ocenionego wieku biologicznego.

„To największe badanie, jakie mamy dzisiaj, które sugeruje, że prosty suplement przyczynia się do spowolnienia biologicznego starzenia się” - wyjaśnia na łamach portalu New Scientist główna autorka badania Heike Bischoff-Ferrari. Ekspertka zaznacza, że chociaż docelowy efekt wydaje się niewielki, to jeśli będzie trwały, może mieć „istotny wpływ na zdrowie populacji”.

Eksperci: Konieczne dalsze badania nad suplementacją omega-3

Zarówno autorzy badania, jak i eksperci – komentujący publikację na portalach naukowych – podkreślają, że badania powinny być kontynuowane. Profesor genetyki Leonard Schalkwyk z Uniwersytetu Essex ostrożnie ocenia wyniki projektu. „To badanie wykrywa niewielką różnicę w metylacji DNA związanej z wiekiem w kierunku „młodszym” u seniorów przydzielonych do witaminy D, omega-3 i ćwiczeń w trzyletnim badaniu randomizowanym. Niestety, to nie oznacza, że uczestnicy badania stali się młodsi” – podsumowuje ekspert na łamach The Guardian.

Ostrożnie wypowiada się również specjalista żywienia dr Richard Siow z King’s College London, podkreślając, że zegary epigenetyczne „nie są idealnym miernikiem biologicznego starzenia się”. Zdaniem eksperta trzeba wykonać kolejne badania, które pozwolą ocenić m.in. zdolności poznawcze i zdrowie serca uczestników projektu.

Główna autorka publikacji Heike Bischoff-Ferrari zaznacza, że większość uczestników projektu była generalnie zdrowa i aktywna jeszcze przed rozpoczęciem badań. Większość zbadanych seniorów nie posiadała również niedoboru witaminy D (którą część badanych grup suplementowała). Badaczka chce kontynuować analizę suplementacji kwasami omega-3 skupiając się tym razem m.in. na osobach młodszych i/lub o niższym poziomie aktywności.