Pokolenie Z ma nową mekkę podróżniczą. Oto, dokąd najchętniej latają młodzi w Polski

Przedstawiciele pokolenia Z wyznaczają trendy w różnych obszarach aktywności społecznej i zawodowej. Ich działania wyjątkowo często sprawiają, że coś staje się modne, popularne i zauważane również wśród starszych osób. Preferencje Zetek wyznaczają też nowe kierunki rozwoju biznesu, a ludzie z pokolenia Y często otwarcie przyznają, że chętnie podpatrują młodych, a nawet uczą się od nich pewnych zachowań i czerpią inspirację w kwestii podejścia do różnych tematów.

Jak podróżuje pokolenie Z?

Jednym z takich obszarów, w których warto podpatrywać młodych jest organizacja podróży. Z badań Kiwi.com wynika, że Zetki są bardzo elastyczne i „skłonne do poświęceń" przy planowaniu wyjazdów, jeśli te niosą ze sobą realne i namacalne korzyści. 44 proc. respondentów z regionu Europy Środkowo-Wshodniej, w tym z Polski, wskazało, że aby za lot w miejsce docelowe zapłacić jak najmniej, wybierają mniej popularne i dogodne godziny, czyli nocne lub wczesnoporanne. Ponad 39 proc. nie ma problemu ze zmianą daty podróży, jeśli finalnie ma okazać się tańsza, z kolei niemal 36 proc. oszczędza już na lotnisku, zaopatrując się w swoje jedzenie, przygotowane w domu.

Nieco ponad połowa respondentów z regionu CEE (Polska, Czechy, Słowacja, Rumunia, Węgry) przyznało także w badaniu, że planuje wakacje z odpowiednim wyprzedzeniem. Nie tylko ze względu na to, że można znaleźć lot w korzystniejszej cenie, ale również po to, by mieć na co czekać, o czym marzyć i do czego się przygotowywać. Bez względu na kraj pochodzenia, ponad 30 proc. z nich rezerwacji dokonuje w odstępie od 3 tygodni do 2 miesięcy przed planowaną podróżą. W Polsce, Hiszpanii czy na Węgrzech, niemal 40 proc. Zetek zachowuje taki odstęp czasu.

To, co wyróżnia młodych podróżników na tle przedstawicieli innych grup wiekowych, to wyraźnie zauważalna skłonność do korzystania z opcji wyszukiwania lotów „gdziekolwiek” – byle gdzie, byle w ramach budżetu. Liczy się motyw podróży, przygoda, a miejsce docelowe nie jest najbardziej istotne.