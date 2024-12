Paryż ma nowe najmodniejsze miejsce do robienia świątecznych zdjęć. Ocieka luksusem

Czytaj więcej Jej historia Miss Dior - odważna muza kreatora była agentką również polskiego rządu Miss Dior – taką nazwę noszą słynne perfumy i kolekcja sukienek. Nie zostały nazwane jednak na cześć wybranki serca Christiana Diora, a jego najmłodszej siostry, Catherine. Kochała modę i kwiaty, a podczas II wojny światowej działała jako kurierka we francuskim ruchu oporu, między innymi przekazując informacje polskiemu wywiadowi. Przypłaciła to pobytem w niemieckich obozach pracy

Z kolei dom towarowy Le Printemps Haussmann w tym roku zabiera przechodniów w zaczarowaną świąteczną podróż Printemps Express. Stacja kolejowa, wagon restauracyjny, apartament Georgesa-Eugène’a Haussmanna, który zrealizował urbanistyczną przebudowę francuskiej stolicy w XIX wieku, studio fotograficzne Świętego Mikołaja – to tylko niektóre animowane scenografie zbudowane w witrynach od ulicy. Około 130 pojawiających się w nich postaci również zostało stworzonych z materiałów pochodzących z recyklingu. Zaprojektowała je Valérie Cuter pracująca w Le Printemps.

BHV Marais to kolejny przystanek na turystycznej trasie fanów świątecznych dekoracji. Francuska ilustratorka Noémie Hay, znana jako Limistic, stworzyła projekt, w którym psotne elfy ożywiają okna i fasadę budynku przy rue de Rivoli. W środku, w chatce na drugim piętrze, do 23 grudnia można brać udział w świątecznych warsztatach i korzystać z różnych atrakcji, jak choćby możliwości zrobienia sobie zdjęcia ze świętym Mikołajem.

Do 5 stycznia dom handlowy La Samaritaine będzie przypominał niezwykły ogród zimowy. Zaprojektowano go we współpracy z Thoiry Lumières Sauvages, twórcami iluminacji i dekoracji świetlnych. W tym roku inspiracją dekoracji było secesyjne dziedzictwo i botaniczna pasja współzałożycielki sklepu, Marie-Louise Cognacq. W hołdzie dla niej został przekształcony w gigantyczną szklarnię ze świetlnymi niespodziankami na każdym piętrze. Gigantyczne rośliny i świetliste stworzenia tworzą magiczną scenerię. Towarzyszą im rzeźby roślinne stworzone przez współczesnych artystów takich jak Juliette Berthonneau, Pauline D'Andigné, Manon Daviet, czy Michel Jocaille.

