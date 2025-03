Polacy przodują w nowym sposobie spędzania Wielkanocy. „Słabnie kościelny wymiar świąt”

Jeszcze jeden trend, który widać w analizie danych, zgodny z otwieraniem tras przez tanie linie lotnicze z mniejszych regionalnych lotnisk, to rosnące znaczenie tych lotnisk. W porównaniu do zeszłej Wielkanocy udział rezerwacji z Warszawy (oba lotniska) zmniejszył się na korzyść Krakowa, Gdańska i Wrocławia, z większym wzrostem rezerwacji z Poznania. To zapewnia korzystniejsze ceny dla klientów.

Czy te dane to dowód na to, że zmieniamy podejście do celebracji Wielkanocy? O komentarz poprosiliśmy dr. Bartosza Kiciora z Uniwersytetu SWPS zajmującego się w badaniach m.in. socjologią podróży.

Czy fakt, że Polacy wyjątkowo licznie chcą spędzić Wielkanoc poza granicami kraju, to znak, że te święta przestały być rodzinne i traktujemy je bardziej urlopowo?

Niezależnie od trendów wyjazdów według badań Polacy nadal przyznają, że święta wielkanocne mają dla nich rodzinny charakter. Z roku na rok co prawda zmienia się sposób spędzania tego czasu – na przykład zamieniamy dom na hotel – ale nadal w zdecydowanej większości spędzamy go w gronie najbliższych. Pokazuje to chociażby ubiegłoroczne badanie Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna. Dodatkowo według badania przeprowadzonego przez GfK dla Esky.pl najpopularniejsze kierunki na wyjazdu w czasie Wielkanocy to Grecja, Malta, Hiszpania, Cypr czy Włochy. Według badań Kiwi.com z kolei te ostatnie zanotowały wzrost o 200 proc., jeśli chodzi o sprzedaż biletów lotniczych z Polski w porównaniu do 2024. Jest to o tyle znamienne, że w części z tych krajów Polacy mogą świętować Wielkanoc wraz z miejscowymi. Na Malcie organizowane są z tej okazji specjalne wydarzenia, a w Hiszpanii mamy Semana Santa, czyli Wielki Tydzień, który obchodzony jest z dużym rozmachem. Można więc połączyć obchodzenie Wielkanocy z turystyką i doświadczeniem kulturowym.

Czy zauważa się jeszcze jakieś inne istotne zmiany w celebracji Wielkanocy i świąt w ogóle?

Liczby związane ze wzmożonym ruchem lotniczym w okresie wielkanocnym, podobnie jak w przypadku Bożego Narodzenia, mogą sugerować, że ogólnie zmienia się sposób obchodzenia świąt. Coraz więcej osób rezygnuje z typowego siedzenia przez kilka dni przy stole na rzecz wyjazdu w gronie rodziny lub przyjaciół. Nie oznacza to, że ludzie ci odrzucają ideę Wielkanocy, po prostu nie czujemy już takiej jak kiedyś presji ku temu, by świętować w jeden, określony sposób.

Potwierdzają to badania CBOS, które (znowu analogicznie jak przy Bożym Narodzeniu) pokazują, że Wielkanoc to dla Polaków przede wszystkim czas rodzinny, miła tradycja, a coraz rzadziej sprawa religijna. Można to zinterpretować tak, że słabnie nie rodzinny czy tradycyjny, a kościelny, instytucjonalny wymiar świąt. Coraz więcej osób chce po prostu spędzać ten czas po swojemu, ale znowu podkreślam: z rodziną i przyjaciółmi. Co więcej, kilka procent osób odpowiadając na pytanie o to, czym „przede wszystkim” są dla nich święta wielkanocne, wybrało odpowiedź „kłopotem i wysiłkiem związanym z przygotowaniami”. I tu podobnie jak w przypadku Bożego Narodzenia – są osoby, i ta grupa rośnie z roku na rok, które zdają sobie sprawę, że święta nie są po to, by martwić się wydatkami, poświęcać czas na chodzenie po sklepach, a potem harować przez kilka dni w kuchni na pełnych obrotach, a po to, by odpocząć. To kolejny powód, dla którego wybierają wyjazd.