Pokolenie Z zmienia zasady przeżywania urlopów. Co jest teraz na topie?

Gen Z chce doświadczać, eksplorować, uczyć się. Leżenie na plaży zdaniem przedstawicieli tej generacji strata czasu, który można by wykorzystać na zdobywanie nowych umiejętności i poznawanie nowych miejsc czy zgłębianie lokalnych tradycjach. To pokolenie stawia na urlopy pełne przygód, które oferują coś więcej niż tylko chwilową ulgę od codziennych obowiązków. Czas wolny to dla młodych inwestycja w rozwój osobisty, a nie tylko okazja do zregenerowania się.

Podróże pokolenia Z – plan to podstawa

Z obserwacji wynika też, że Gen Z lubi mieć wszystko pod kontrolą. Badanie Talker Research pokazało, że młodzi ludzie są bardziej skłonni do dokładnego planowania swoich dni urlopowych, co daje im poczucie bezpieczeństwa i pewności, że niczego nie przegapią.

Czy standardy, na wyznacza obecnie pokolenie Z w podejściu do urlopów, zmienią nawyki przedstawicieli innych generacji? Niewykluczone, że tak. Ta nowa filozofia – zamiłowanie do odkrywania, troska o planetę oraz wykorzystanie technologii – stawia wyzwanie starszym, inspirując ich do bardziej świadomych i odpowiedzialnych wyborów. Powoli daje się już słyszeć głosy, że to młodzi ludzie kształtują dziś modele spędzania wolnego czasu i całą branżę turystyczną.

