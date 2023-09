Kobiety stresują się inaczej niż mężczyźni. Co wywołuje napięcie u Polek?

Wspinanie się po szczeblach kariery zawodowej, wychowywanie dzieci i dbanie o satysfakcjonujące relacje towarzyskie - wszystko to sprawia, że kobiety mogą doświadczać wyższego poziomu stresu. "Kobiety są bardziej narażone na problemy psychologiczne ze względu na połączenie czynników biologicznych i społecznych: obejmują one stereotypy dotyczące płci, nierówność i segregację społeczną" - wynika z badania populacyjnego "Różnice płci w zaburzeniach psychicznych i samobójstwach w Europie" przeprowadzonego w 2014 roku we współpracy z europejskimi uniwersytetami, opublikowanego na łamach Frontiers.

Naukowcy wymienili kilka najczęstszych, dla których kobiety mają wyższy poziom stresu: prawie 40 proc. badanych podało płacenie rachunków jako główny powód lęku. Dla 30 proc. najbardziej stresujące okazały się obowiązki domowe, 20 proc. pań relacjonowało, że stres wywołują u nich próby zachowania zdrowego balansu między pracą a życiem prywatnym. Nieco ponad 10 proc. kobiet wspominało o tym, że na stan ich zdrowia psychicznego negatywnie wpływa podejmowanie decyzji dotyczących przyszłości ich dzieci.

Negatywne skutki stresu: alkohol, kłótnie i zajadanie nerwów

Naukowcy alarmują, że przeżywanie długotrwałego stresu może być groźniejsze dla zdrowie kobiet niż mężczyzn. Jak wynika z badań marki Kalms, więcej niż co trzecia kobieta cierpi na bezsenność związaną ze stresem. Co czwarta ankietowana przyznała, że w konsekwencji na czynniki stresogenne pije większe ilości alkoholu, a tyle samo rekompensuje sobie przeżywany stres spożywaniem ulubionych potraw i przekąsek. Co trzecia wskazuje, że nerwy są bezpośrednią przyczyną pogorszenia relacji z partnerem, a u 28 proc. kobiet nerwy prowadzą do przejadania się. Aż 15 proc. ankietowanych zauważa, że przez stres sięgnęło po papierosy.

Przytoczone badania pokazują, że szukając rozwiązań problemów związanych z doświadczaniem stresu, należy koniecznie uwzględnić aspekt płci.