Bardzo często. Mnóstwo takich pacjentek przychodzi.

Przychodzą i oczekują, że dostaną tabletkę, po której wszystko się naprawi?

Oczywiście. Większość pacjentów - i kobiet, i mężczyzn, oczekuje łatwych, szybkich rozwiązań. Tymczasem problem zaczyna się od samego określenia zdrowia, bądź braku zdrowia psychicznego, czy zdrowia i choroby. Te granice są niekiedy dość mocno rozmyte. W psychiatrii, w większości sytuacji, nie ma jasnych markerów jak w innych dziedzinach medycyny. Na przykład - robi się EKG, widać fale Pardeego – wiadomo, że zawał. Albo wykonuje się RTG płuc, widać odpowiednie zacienienia – oczywiste jest, że to zapalenie płuc. Z krwi także można wiele wyczytać i oznaczyć markery, dzięki którym stawia się diagnozę. W psychiatrii tak nie jest. My posługujemy się objawami i o nich rozmawiamy. Jeśli pacjent ma odpowiednią liczbę objawów, o odpowiednim nasileniu, to wtedy klasyfikujemy to jako zaburzenie, ale niekiedy te granice są płynne i wszystko jest dość subiektywne. Obserwujemy pacjenta i oczywiście możemy dostrzec w trakcie rozmowy, że jest on napięty, zestresowany, wylękniony, smutny i tak dalej, ale przede wszystkim ważne jest to, co on nam powie. Nie zawsze jest tak, że osoba z depresją będzie zalewała się łzami. Czasem, może nie w głębokiej depresji, ale lżejszej jej postaci, a jednak wpływającej na życie, człowiek potrafi zakładać pewne maski i gdzieś na zewnątrz udawać, że jest w porządku, a tak nie jest - to jedna strona medalu. Druga strona jest taka, że wiele problemów jest medykalizowanych. Antoni Kępiński pisał, że smutek jest dolą człowieka. Każdy z nas bywa smutny, sfrustrowany, odczuwa różne, negatywne emocje, każdy z nas miewa bezsenne noce... Natomiast zdarza się, że przychodzą po pomoc osoby bardzo sfrustrowane i oczekują szybkich rozwiązań - że dostaną tabletkę szczęścia, która przywróci równowagę i możliwość znakomitego radzenia sobie z życiem i różnymi zadaniami.

Bardzo trudno jest wtedy przekonać człowieka, że nie tędy droga, bo oczywiście, taka osoba pewnie potrzebuje pomocy, ale nie każda frustracja, nie każdy smutek jest depresją. Tak samo jak nie każda obawa jest nerwicą lekową, nie każda nieśmiałość to fobia społeczna, nie każde niegrzeczne dziecko ma ADHD. Jeśli osoba zgłasza się po pomoc, to znaczy, że jej potrzebuje, że nie radzi sobie sama. Natomiast nie zawsze tabletka jest optymalnym rozwiązaniem. W wielu wypadkach najlepszym wyjściem byłaby psychoterapia, a czasami wystarczyłaby nawet nie głęboka psychoterapia, a rozmowa z psychologiem i dokonanie jakichś zmian w życiu.

Jeżeli kobieta pracuje po 12 godzin na dobę, ma wymagającego męża i sama nakłada sobie takie standardy, że codziennie ma być czterodniowy obiad, ma dwójkę czy trójkę dzieci, które muszą być perfekcyjne i muszą mieć po 10 dodatkowych zajęć – wszystkiego nie da się ogarnąć, to jest ponad ludzkie siły. Jeżeli więc taka kobieta przychodzi wyczerpana i mówi, że ma depresję, bo ma wszystkiego dość, nie może spać, jest osłabiona, nie ma energii, to w wielu wypadkach cudowna tabletka nie pomoże. Raczej potrzeba by było trochę pracy nad emocjami, nad tym, żeby sobie pewne rzeczy uświadomić. Częściej jest tak, że kobieta trafia nie do psychiatry, ale do lekarza rodzinnego, bo ciągle choruje. Mówi: "bez przerwy jestem przeziębiona”, „mam rwę kulszową”, „boli mnie kręgosłup, żołądek, co mam z tym zrobić?" Czasem ciało sygnalizuje, że poziom napięcia i stres są zbyt duże, tylko wtedy nie jest rozwiązaniem danie tabletki przeciwbólowej. Trzeba byłoby uświadomić sobie, co jest w emocjach i próbować pracować nad jakąś zmianą w życiu, ale najtrudniej jest to wytłumaczyć pacjentkom, które do mnie przychodzą. Oczekują, że dam im tabletkę, po której świetnie się poczują i będą mogły przenosić góry, a problemy przestaną istnieć. Niestety, to tak nie działa.

Z psychoterapią już są schody, bo jeśli usłyszą, że spotkania są raz w tygodniu, przez godzinę, mówią: "nie mam czasu", "nie umiem mówić o sobie", "rozmawiać to mogę z przyjaciółką i na jedno wychodzi". No nie, nie wychodzi na jedno. Załóżmy jednak, że taką osobę uda mi się przekonać do psychoterapii, ale największy problem pojawia się wtedy, kiedy zaczyna się rozmowę, że może trzeba przestawić priorytety. Może coś trzeba by w życiu zmienić? O to jest bardzo trudno.