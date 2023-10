W polskich domach za mało rozmawia się o emocjach. Niepokojące wyniki badania

Badanie, z którego wynika, że zdecydowana większość Polaków powinna przykładać większą wagę do jakości komunikacji z najbliższymi, przeprowadzono na zlecenie marki Pepco. Do udziału w nim zaproszono dzieci i nastolatków pomiędzy 9 i 12 oraz 16 i 18 rokiem życia, a także ekspertów pracujących na co dzień w organizacjach i fundacjach wspierających dzieci. Odpowiedzi ankietowanych zwracają uwagę na ważne zjawisko, które daje o sobie znać w większości polskich domów.

Emocje - o tym się nie rozmawia

Badani jednoznacznie stwierdzili, że w ich komunikacji z bliskimi zbyt rzadko poruszany jest temat emocji. Co więcej: problematyka uczuć przez większość uczestników badania została wskazana jako ostatnia w rankingu zagadnień poruszanych na forum rodziny. Tylko 24 proc. młodych ludzi rozmawia z bliskimi o tym, co czuje, a 44 proc. z nich uważa, że tego typu tematy są podejmowane w ich domach zbyt rzadko. Prawie 1/3 badanych stwierdziła też, że w ich domach nie ma osoby, która dbałaby o komunikację w tym zakresie. Niepokojące wydają się także odpowiedzi badanych dotyczące komunikowania w relacjach rodzinnych swoich potrzeb. Jedynie 32 proc. nastolatków zadeklarowało, że rozmawia o nich z bliskimi.

Z badania wynika także, że komunikacja w gronie rodziny nie uczy identyfikowania pozytywnych uczuć. Tylko co trzeci badany nastolatek stwierdził, że w jego domu rozmawia się o tematach związanych z poczuciem szczęścia. Jeszcze większa część badanych - 35 proc. - informowała, że nie rozmawia z najbliższymi o problemach, a aż 41 proc. ankietowanych stwierdziło, że nie są rozumiani przez członków rodziny.

Fatalne skutki braku rozmów o emocjach

- Dzieci biorące udział w badaniu miały kłopoty w nazywaniu swoich emocji. Często mylą potrzeby ze strategiami ich zaspakajania, a co istotne nie rozumieją, dlaczego rodzice nie zgadzają się na ich realizację. W domach najczęściej rozmawia się przy posiłkach i to na tematy bieżących spraw jak szkoła, obowiązki czy to, co danego dnia się wydarzyło - powiedziała Justyna Żukowska-Gołębiewska, psycholożka, psychotraumatolożoka i liderka Koalicji na rzecz Młodych Głów przy Fundacji UNAWEZA.