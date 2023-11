Odpoczywać trzeba umieć. Psycholożka wyjaśnia, co to znaczy

Mówi się też: „szkoda czasu na odpoczywanie”, albo „odpoczywać będę po śmierci”. Wydaje się, że nie doceniamy roli odpoczynku w naszym życiu.

Odpoczynek to jest ładowanie baterii, coś niezbędnego do efektywnego działania. Wystarczy spojrzeć na swój telefon. Nawet ten najnowszej generacji potrzebuje czasem odtajać i podłączyć się do zasilania. Z człowiekiem jest tak samo. Kiedy odpocznie, ma siłę, żeby sprostać wyzwaniom i dawać z siebie więcej. Ma nowe pomysły, skojarzenia, przychodzą mu do głowy nieszablonowe rozwiązania. Zmęczona osoba wydatkuje energię w to, żeby przetrwać i już nie starcza jej zapału na kreację. Dlatego to właśnie na urlopach często podejmujemy ważne decyzje.

W pokoleniu nastawionym na osiąganie sukcesów i realizowanie coraz to nowych celów zawodowych, odpoczywanie nie jest mile widziane. Kojarzone jest z lenistwem, czymś niepożądanym, słabością, brakiem ambicji. Zgodzi się Pani z tym?

Coś w tym jest, że jesteśmy zanurzeni w poczuciu, że żeby zarobić, to trzeba się naharować. Praca to jest wtedy, kiedy jesteś umordowana, niewypoczęta. Mamy w naszej kulturze takie przeświadczenie, że wartościowe jest tylko to, co kosztowało dużo wysiłku, więc kiedy człowiek jest wypoczęty, szanuje siebie, chce się relaksować, odbierany jest jako leniwy. Dlatego też boimy się odpoczywać, albo wstydzimy się tej potrzeby i jesteśmy dumni z siebie, jak nam na koniec roku zostanie mnóstwo niewykorzystanych dni urlopowych. Mnie to martwi, bo to znaczy że się przepracowywaliśmy, narażaliśmy zdrowie psychiczne na szwank, ryzykowaliśmy, że dopadnie nas wypalenie zawodowe. Szkoląc menadżerów wyższego szczebla, często przypominam im o tym, jak ważne jest to, by pracownicy byli wypoczęci. Zmęczenie powoduje błędy, sztampowość, spowolnienie, więc nawet z ekonomicznego punktu widzenia, odpoczynek się po prostu wszystkim opłaca.