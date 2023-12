Jak odnaleźć szczęście? Postawić na SZPON, który buduje mięśnie siły psychicznej

Znam kilka osób, które przeszły przez wiele trudnych doświadczeń. Nie zauważyłem, żeby były to osoby podobne filmowego twardziela, który krzywo się uśmiecha i idzie dalej. Mają one jednak coś specjalnego w sobie. Trudności sprawiły, że coś się w nich rozwinęło. Patrzysz im w oczy i czujesz jakiś rodzaj siły. Jakiś rodzaj wewnętrznej energii, która nie tylko pozwoliła im przetrwać, ale wbrew wszystkiemu rozkwitnąć. I to właśnie jest ta "silna psychika” z tytułu moje książki.

Kojarzy mi się ona z drzewem i to jednym konkretnym – jesionem, pod którym mieszkałem do piętnastego roku życia. Jesion to jedno z najbardziej elastycznych drzew na świecie, bardzo cenione przez starożytne ludy. W mitologii nordyckiej Igdrasil, drzewo świata było właśnie jesionem. Według starożytnych wierzeń, jesion to mag, który odradza. Można zatem podejrzewać, że bardzo ceniono tę zdolność powrotu do swojego kształtu. Gdy przychodzi burza, jesion nagina gałęzie, a potrafi bardzo mocno się nagiąć. Rzadko jednak się łamie. A gdy przestaje wiać, drzewo wraca do swoich kształtów.

Gdy jestem sztywnym, twardym drzewem - powiedzmy wysoko wyprostowaną topolą - do pewnego momentu jest dobrze, ale potem kończę burzę z połamanymi konarami. Trudno wtedy wrócić do równowagi. Co to znaczy w odniesieniu do psychiki? Gdy jesteś elastyczny, czujesz trudne emocje, czasem nawet myślisz "już nie dam rady, nie przeżyję tego", ale przyjmujesz te sytuacje, akceptujesz je, żyjesz z nimi. Mija jakiś czas i znowu można się uśmiechać. Niektórzy mówią, że to czas, który leczy rany. Ale czas nie leczy ran, często nawet je jątrzy. Tym, co leczy, jest właśnie nasza wewnętrzna siła.

I najlepsze jest to, że możemy ją rozwijać. Możemy zmienić się ze sztywnej topoli w elastyczny jesion. To wymaga nauczenia się odpowiednich technik i podejść. Na przykład medytacji, akceptacji siebie, budowania trwałych i głębokich związków z ludźmi.

Ja z kolei nie lubię słowa szczęście. Nikt nie wie, co to jest, ale każdy chce je mieć. Ludzie borykają się z coraz większymi problemami, przeżywają kryzysy. Czy tak się dzieje przez przyspieszenie cywilizacyjne? Czy to kwestia jeszcze czegoś innego?

Jest wiele przyczyn, ale myślę, że jedną z najważniejszych jest sama pogoń za szczęściem. Viktor Frankl napisał, że szczęście jest produktem ubocznym dążenia do czegoś ważnego i że jest niszczone, gdy czyni się z niego cel sam w sobie. Szczęście nie jest czymś, co osiągasz w zaplanowany sposób. Ono się przydarza raczej przy okazji. Szczęśliwy człowiek zawsze ma jakieś dążenie skierowane gdzieś poza siebie. To niekoniecznie są wielkie rzeczy, typu zlikwidować głód w Afryce. Psychiatra Wolfe Béran Wolfe pisał, że jeżeli szukasz naprawdę szczęśliwego człowieka to znajdziesz go budującego łódź, komponującego symfonię, wychowującego syna, hodującego podwójne dalie w swoim ogrodzie lub szukającego jaja dinozaura na pustyni Gobi. Myśmy się troszkę nauczyli tego, że szczęście jest celem samym w sobie. Zrobię coś, co uczyni mnie szczęśliwym. Zaczynamy szczęście ścigać, ale ono przed nami wciąż ucieka i zawsze jest o kilka kroków przed nami. Ale gdy przestajemy je gonić i zajmujemy się tym, co mamy ważnego do zrobienia, ono przestaje uciekać i zainteresowane podchodzi do nas. Musimy jednak zacząć robić ważne rzeczy. A to często wymaga podejmowania wyborów, paradoksalnie sprzecznych ze szczęściem. Bo wybieram niewygodę, zmęczenie, czasem mniejsze zarobki, czasem poczucie osamotnienia. W krótkiej perspektywie to może być bolesne i męczące, ale w dłuższej – właśnie to zwabia do naszego życia szczęście. Ważna jest ta dłuższa perspektywa. Trzeba cierpliwie robić swoje i pozwolić, żeby szczęście samo do nas samo podeszło. Tymczasem my daliśmy sobie wmówić, że szczęście jest nie tylko do złapania, ale że można je kupić i mieć od razu. Zachęcają nas do tego wszystkie reklamy. "Kup samochód, będziesz szczęśliwa; wybierz nasz proszek do prania, a twoje życie będzie piękne ". To pułapka naszych czasów. Zamiast gonić za zadowoleniem lepiej szukać tego, co jest ważne. Myślę, że taką perspektywę mieli ludzie w dawnych czasach. Nie mówię, że zawsze robili mądre rzeczy, bo czasem najwięcej sensu widzieli na przykład w toczeniu wojen. Nie mieli jednak tego dzisiejszego złudzenia, że szczęście można sobie kupić. I może dlatego łatwiej im się żyło?