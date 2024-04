Shannen Doherty opowiedziała, jak przygotowuje się do śmierci. "Ma do tego pełne prawo"

W taki razie co można by powiedzieć tym, którzy krytycznie ją oceniają? Jak przekonać, że nie robi nic niewłaściwego?

Tak jak osoba przygotowująca się o śmierci ma prawo głośno to komunikować lub samodzielnie albo tylko w gronie najbliższych mierzyć się z emocjami, tak ten, kto usłyszy tego rodzaju przekaz, może różnie go odbierać i oceniać. Ktoś powie: „Niesamowicie odważna kobieta”. Ktoś inny skomentuje: „Nie interesuje mnie to. Jeszcze inny człowiek stanowczo stwierdzi: „To przesada, nie chcę tego słuchać”. Każda z tych reakcji wynika z wielu zmiennych. Różnimy się wrażliwością, cechami osobowości bagażem doświadczeń, światopoglądem, radzeniem sobie z kryzysami. Najważniejsze to mieć świadomość tej odmienności i akceptować oraz szanować ją. Jeśli ktoś czuje, że bycie świadkiem cudzego pożegnania z życiem to dla niego zbyt wiele, może i powinien wyłączyć medium, które dostarcza mu ten przekaz. Nie oznacza to jednak, że jest uprawiony do krytyki czy hejtowania osoby, która dzieli się swoimi przeżyciami.

Osobiście wydaje mi się, że to, co robi Shannen Doherty, można uznać za bardzo ważne działanie w kontekście oswajania ludzi z tematem tabu, jakim jest śmierć. Jak pani się na to zapatruje?

Zgadam się z tym. Dla kogoś, kto znajduje się w podobnej sytuacji, jej przekaz może być bardzo ważny. Z jednej strony to znak, że w przestrzeni publicznej jest miejsce do poruszania tego rodzaju tematów i oswajania z nim. Z drugiej działania aktorki dowodzą, że nawet chorując, zbliżając się do końca swojej życiowej drogi, można mieć wpływ na to, co się dzieje wokół i funkcjonować na swoich zasadach. Jeszcze inaczej mówiąc, używając metafory: życie trwa, dopóki się żyje. Ma się na nie wpływ. Jest się w stanie w pewnym sensie je zaplanować – choć oczywiście kontekst tych planów jest ograniczony. Musimy pamiętać, że dzisiejsza medycyna daje możliwości wydłużenia życia osobom z zaawansowaną chorobą, co sprawia, że te osoby mogą i chcą czuć, że ich życie ma sens. Dlatego bardzo pozytywnym zjawiskiem jest postawa wielu pracodawców, którzy potrafią stworzyć warunki pracy dla osoby chorej. Oferuje się im możliwość pracy zdalnej, zwolnienie z niektórych obowiązków i jednocześnie zapewnia, że nie muszą się martwić o swoją przyszłość w firmie. Myślę, że to pozytywne zjawisko, o którym mówię, w pewnym stopniu jest również efektem ogólnego oswajania społeczeństwa z tematem chorób onkologicznych. Działanie znanej aktorki, o której rozmawiamy, też na pewno się do tego przyczynia.

Jeśli człowiek informuje otoczenie o swojej chorobie, można powiedzieć, że stosunkowo łatwo jest go wspierać – np. tak jak wspomniani przez panią pracodawcy. Ale co w sytuacji, gdy chory nie dzieli się swoim problemem? Czy jemu można pomóc?

Człowiek umierający, podobnie jak ludzie zdrowi, potrzebuje respektowania swojej godności i wymaga indywidualnego i elastycznego podejścia do jego potrzeb. Moim skromnym zdaniem często pomijamy fakt, że umierający ludzie mają swoją historię życia, wypracowane wzorce myślenia, reagowania, jak również osobiste potrzeby, zasoby i ograniczenia. Dlatego do każdej osoby chorej należy podejść indywidualnej. Osoba, które przed chorobą nie dzieliła się swoimi emocjami, może mieć problem z nazwaniem tego, co czuje i nie należy wywierać na nią nacisku. Można jednak z empatią i szacunkiem dać znać, że jesteśmy gotowi do rozmowy, że możemy zorganizować pomoc psychoonkologa, ale nigdy nie naciskać. Osoba chora bardzo uważnie obserwuje otoczenie i nierzadko chcąc chronić bliskich, zamyka się w swoim świecie. Kiedyś napisałam, że „umieramy, jak żyjemy” i coś w tym jest. Wiele osób przed śmiercią zadaje sobie pytania o sens swojego życia, o to kim byli, co można było zrobić inaczej i w zależności od udzielonych odpowiedzi czują mniejszy lub większy żal, który nierzadko przedkłada się na silne emocje niezgody na śmierć i uczucie straty możliwości dokonania zmian w swoim życiu. Spotkałam w swoim życiu zawodowym osoby chore, dla których możliwość zmierzenia się z przeszłością i zamknięcia pewnych spraw była wyzwalające i otwierała przestrzeń do życia tu i teraz.