W czasach, gdy życie przyspiesza, a każdy nowy produkt zdaje się obiecywać poprawę jakości życia, coraz łatwiej uwierzyć, że szczęście można znaleźć w sklepie. Media społecznościowe, reklamy, kolorowe wystawy – wszystko to przyciąga uwagę, kusi obietnicami i podkreśla naszą wartość w oczach innych. Jednak czy naprawdę jest to szczęście, czy jedynie jego złudzenie?

Konsumpcja stała się integralną częścią naszej codzienności, niemalże rytuałem, który dla wielu z nas stał się miarą wartości. Nabywamy nowe rzeczy, wierząc, że najnowsze buty, smartfon czy luksusowy zegarek sprawią, że będziemy szczęśliwsi. Staramy się nadążyć za modą, a czasem nawet za znajomymi, próbując sprostać szybko zmieniającym się trendom. Chwila radości, gdy zdobywamy upragniony przedmiot, szybko mija, potem znów pojawia się pustka, którą próbuje się wypełnić kolejnymi zakupami.

Lepiej kolekcjonować doświadczenia niż przedmioty

Ale czy rzeczywiście to przedmioty są tym, czego najbardziej pragniemy? Badacze od lat starają się rozwikłać tę zagadkę. Wyniki prowadzonych obserwacji są jednoznaczne: nie przedmioty, a doświadczenia – chwile, które przeżywamy – są kluczem do prawdziwego szczęścia. To właśnie one, a nie kolejne gadżety, pozostają z nami na zawsze, kształtując naszą tożsamość i wzbogacając życie w sposób, który jest nieoceniony. W pogoni za statusem i sukcesem wielu ludzi stawia na posiadanie rzeczy, które mają symbolizować ich wartość. Nowy samochód, markowa odzież, luksusowe dodatki – wszystko to ma podkreślać sukces i pozycję społeczną. Jednak te przedmioty, choć piękne i pożądane, szybko tracą na wartości, zarówno w kontekście finansowym, jak i emocjonalnym. To, co dzisiaj wydaje się szczytem marzeń, jutro może być przestarzałe i nieistotne, zastąpione nową modą.

W artykule "A Wonderful Life: Experiential Consumption and the Pursuit of Happiness", autorzy Thomas Gilovich, Amit Kumar i Lily Jampol przenalizowali fenomen doświadczeń, wskazując, że to właśnie one – podróże, koncerty, wydarzenia kulturalne – przynoszą trwałą satysfakcję, wzmacniają relacje społeczne i stają się nieodłączną częścią naszej tożsamości.