Singielki są szczęśliwsze od singli. Zbadano, z czego to wynika

Choć bycie w związku z pewnością niesie ze sobą wiele powodów do satysfakcji, to istnieje spora grupa kobiet, które wcale nie dążą do znalezienia partnera. Potwierdzają to wyniki badania, które przeprowadzili psychologowie Elaine Hoan i Geoff MacDonald z Uniwersytetu w Toronto.

Reklama

Singielki lubią życie solo bardziej niż single

Badacze dokonali analizy dziesięciu projektów badawczych, które zrealizowano w latach 2018-2023. Wzięło w nich udział łącznie około sześć tysięcy dorosłych kobiet i mężczyzn, a także niewielka grupa 29 osób niebinarnych z różnych regionów świata. Średnia wieku tych respondentek i respondentów, którzy w momencie przeprowadzenia ankiety nie mieli partnera lub partnerki, wynosiła 32 lata.

Czytaj więcej Styl życia "Niewidzialna” praca rujnuje zdrowie psychiczne współczesnych kobiet. Wyniki badania Codziennością wielu matek jest nie tylko opieka nad dziećmi, ale również masa innych domowych obowiązków. Z nowego badania wynika, że ich planowanie i odpowiednia organizacja są dla kobiet do tego stopnia przytłaczające, że wystawiają na szwank ich zdrowie psychiczne.

Badanie Hoan i MacDonalda jest jednym z pierwszych, które skupiają się na badaniu satysfakcji z życia osób samotnych. Dotychczasowe analizy obejmowały głównie osoby posiadające partnera lub partnerkę — singli i singielki badacze traktowali nieco po macoszemu.

W ramach analizowanych badań respondenci wypełniali kwestionariusze zawierające pytania o poziom zadowolenia ze swojego statusu związku (czyli również z bycia wolnym), ze swojego życia intymnego, chęć posiadania partnera oraz o ogólną satysfakcję z życia. Badacze zauważyli istotne różnice w odpowiedziach mężczyzn i kobiet.