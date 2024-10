Kobiety w Japonii muszą nosić nazwisko męża. Sprawa trafiła pod lupę ONZ

CEDAW bacznie przygląda się Japonii. Komitet, składający się z ekspertów z 23 państw ocenia, na ile różne kraje wdrażają zasady równości płci. Każde państwo, w tym Japonia, zobowiązane jest do zaprezentowania swoich działań i osiągnięć. Spotkanie w Genewie to okazja, by Japonia nie tylko przedstawiła swoje stanowisko, ale również wysłuchała uwag organizacji pozarządowych, przedstawiających realny obraz sytuacji kobiet. Rekomendacje, które dostanie, oparte będą na konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (ang. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women), przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 18 grudnia 1979 roku, nazywanej niekiedy “światową konstytucją” praw kobiet.

W 2016 roku raport CEDAW wyraźnie wskazał na problematyczne przepisy dotyczące praw małżeńskich i rozwodowych. W odpowiedzi Japonia wprowadziła pewne zmiany, takie jak wyrównanie minimalnego wieku małżeństwa oraz zniesienie zakazu ponownego zamążpójścia dla rozwiedzionych kobiet w określonym czasie. Jednak wciąż nierozwiązana pozostaje kwestia nazwisk małżonków, która stanowi kluczowy temat tegorocznych rozmów.

Spór o nazwisko: symboliczna zmiana

Obecnie obowiązujące prawo wymaga, aby małżonkowie nosili jedno nazwisko, co w praktyce często oznacza, że kobiety muszą rezygnować ze swojego. Choć dla wielu może się to wydawać drobnostką, w rzeczywistości dotyczy samego sedna równości. W społeczeństwie, które stara się balansować między tradycją a nowoczesnością, kwestia nazwisk pokazuje, jak trudne są zmiany.

Komitet ONZ jasno wskazuje, że potrzeba modernizacji w tej dziedzinie. Hiroyuki Taniguchi, profesor na Uniwersytecie Aoyama Gakuin, ekspert w dziedzinie praw człowieka, przypomniał w rozmowie z japońską gazetą The Asahi Shimbun, że Japonia, podpisując traktaty międzynarodowe, ma obowiązek przestrzegania ich wytycznych. „Zalecenia wydane przez komisję są konkretnymi postanowieniami mającymi na celu wyeliminowanie dyskryminacji, które zostały przyjęte po przedyskutowaniu ich przez międzynarodowe środowisko” – podkreśla Taniguchi.