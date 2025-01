Blue Monday okiem ekspertki: To nie brak słońca jest przyczyną sezonowej depresji

OBJAWY DEPRESJI Według ogólnoświatowej procedury diagnostycznej DSM ( z ang. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), początki depresji można diagnozować, gdy przez dwa miesiące codziennie przez większość dnia obserwujesz u siebie co najmniej 5 z poniższych objawów:

- stałe uczucie smutku i przygnębienia, upośledzenie zdolności odczuwania radości, miłości

- martwienie się o przyszłość i tzw. czarnowidztwo

- surowa samokrytyka

- brak odczuwania radości z działań, które dawniej cieszyły

- bezustanne obwinianie się za wszystko

- poczucie niechęci, a nawet nienawiści do siebie

- myśli o samobójstwie

- płaczliwość

- uczucie rozdrażnienia

- utrata zainteresowania kontaktami z ludźmi

- trudności w podejmowaniu decyzji

- problemy ze skupieniem się

- zaburzenia snu

- męczliwość

- gorszy apetyt/utrata wagi/zwiększony apetyt

- osłabienie zainteresowania seksem.

Skąd ta depresja?

To poważne zaburzenie psychiczne rzadko ma jedną przyczynę – najczęściej wywołuje ją wiele nakładających się czynników. U niektórych skłonności do depresji zapisane są w genach. Jednak równie duże znaczenie w rozwoju choroby maja negatywne doświadczenia życiowe i towarzyszący im stres. – To jeden ze „skutków ubocznych” rozwoju cywilizacji – mówi Violetta Nowacka. – Oddaliliśmy się od natury, jednak nasze organizmy nie nadążyły z przystosowaniem się do życia w otoczeniu wielkomiejskiego chaosu, pod nieustająca presją, w przewlekłym stresie, który już nie jest przemijającą reakcją na zagrożenie, lecz stanem nieustającej gotowości do walki lub ucieczki.

Ekspertka wyjaśnia, że przyczyny depresji mogą leżeć w czterech obszarach funkcjonowania. Te obszary to:

- ciało – codzienne nawyki związane z pracą i odpoczynkiem, siedzący tryb życia, niewłaściwy sposób odżywiania sprzyjający zaburzeniom mikrobiomu w jelitach, spożywanie alkoholu, palenie, choroby przewlekłe (m.in. cukrzyca nasila ryzyko depresji);

- dusza - życie w niezgodzie ze sobą, np. w pracy, która nie daje satysfakcji, w toksycznym związku, wbrew własnemu systemowi wartości;

- emocje - nieleczone traumy, pielęgnowanie złości, żal za to co zdarzyło się w przeszłości;