Psycholożka o życiowej zmianie: Odwagi można się nauczyć

Alina Adamowicz sama zdecydowała się zmienić zawód w wieku lat 40. Zrezygnowała z wysokiej posady w korporacji, by rozpocząć studia psychologiczne na SWPS i wspierać innych w rozwijaniu siebie i budowaniu własnego dobrostanu.

- Miałam świetną pracę, dobre pieniądze, samochód służbowy i kartę służbową, ale przyszedł taki moment, kiedy przestało mi to wystarczać. Zaczęłam się zastanawiać, czy to co robię ma sens”- mówi gość najnowszego odcinka podcastu „Powiedz to kobiecie”.

Ekspertka podkreśla, że zmiany – pomimo, że zawsze równoznaczna jest z wyjściem poza naszą strefę komfortu – nie należy się bać. - Strach jest nieodłączną częścią każdego naszego działania, jesteśmy utkani z lęków, ale nie możemy pozwolić, aby blokowały one nasze poczynania – stwierdza.

W procesie zmiany istotne jest budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości, które powinno sprowadzać się między innymi do uciszania wewnętrznego krytyka i walki z syndromem oszusta.