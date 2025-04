- Wyniki naszego badania społecznego pokazują, że choć połowa Polaków dostrzega kryzysy psychiczne w mediach społecznościowych, to nadal brakuje nam wiedzy i odwagi, by reagować w sposób wspierający i empatyczny. To dla nas wyraźny sygnał, że edukacja w tym zakresie jest wciąż niezbędna – zarówno wśród młodych, i jak i starszych pokoleń. Jesteśmy właśnie po pierwszych spotkaniach z seniorami i dostrzegamy, że ich wiedza na temat objawów kryzysu psychicznego oraz sposobu reagowania jest mała, co zgadza się z naszym badaniem. Jednocześnie dostrzegamy ich otwartość i chęć korzystania z wiedzy zawartej w „Kodeksie Wrażliwości w mediach społecznościowych” na co dzień. Dlatego jestem dumna, że wspólnie z ekspertami stworzyliśmy narzędzie, które zaspokaja realną społeczną potrzebę i zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące tego, jak pomóc i nie bagatelizować problemów ze zdrowiem psychicznym – mówi Joanna Bogdanowicz-Antos, prezes Fundacji Zdrowego Postępu, pomysłodawca „Kodeksu Wrażliwości w mediach społecznościowych”.

Podstawą do opracowania Kodeksu była współpraca ekspertów z różnych dziedzin zdrowia psychicznego, psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów, którzy przeanalizowali objawy kryzysu psychicznego możliwe do zidentyfikowania w przestrzeni wirtualnej oraz stworzyli wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób prawidłowo na niego reagować. Poradnik można znaleźć na stronie internetowej Fundacji Zdrowego Postępu.