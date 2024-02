Jak zrobić porządki w firmie i głowie? Trenerka cyfrowej organizacji biznesu radzi

Nie zawsze przechodzimy wszystkie kroki po kolei i nie zawsze musimy zrobić każdy z nich. Zazwyczaj początek jest wspólny — zaczynamy od dużego chaosu. Nie jestem zwolenniczką porządkowania wszystkiego od początku świata, ale przede wszystkim trzeba usunąć to, co najbardziej przeszkadza. Kiedy iCloud albo Google Drive świecą się na czerwono, nie pozwalają wgrywać nowych plików i co chwilę wyskakują denerwujące okienka, to psuje efektywność i blokuje działanie. Podobnie jest, gdy na biurku mamy tak dużo żółtych karteczek czy nieprzejrzanych dokumentów, że brakuje miejsca do pracy. Pierwszym krokiem jest więc usunięcie tych podstawowych „przeszkadzaczy”, które utrudniają codzienne działania. Cały proces prowadzi do tego, żeby odzyskać czas, spokój i moc. Możliwości poukładania siebie w kobiecych biznesach są ogromne i warto o to zadbać od samego początku. Jeśli w którymś momencie będziemy chciały budować zespół czy delegować elementy swojej pracy innym, a nie mamy uporządkowanego zaplecza, nawet nie będziemy wiedzieć, co mamy oddać. Wtedy nie uda się też tak spisać procedur, żeby kolejna osoba mogła pracować od A do Z tak, jakbyśmy tego chciały. Na szczęście po drodze nie musimy stawać się techniczną alfą i omegą. Szanując swoją różnorodność, samymi sprytnymi patentami, dobrymi pomysłami, wdrażaniem prostych systemów na to, żeby się nie pogubić w biznesie, w kilka miesięcy będziemy w stanie działać inaczej.

Czytaj więcej Psychologia Po kim dziedziczymy charakter? Psycholożka tłumaczy Fakty zebrane w ciągu wielu lat badań i pokazują̨, że istnieją̨ różnice indywidualne w zachowaniu, których nie sposób wytłumaczyć odwołując się jedynie do czynnika środowiskowego.

Od czego zacząć - od porządku w głowie czy w firmie?

Kiedy myślę o porządku w głowie, pojawia mi się wiele jego aspektów. Zdefiniujmy go jako pewnego rodzaju dobrostan, samopoczucie, siłę, aktualną energię w danym momencie naszego życia do tego, by kontrolować firmę, bez tego trudno jest dalej działać. Nie jesteśmy w stanie dowozić tego, co byśmy chciały. Drugim aspektem porządku w głowie przedsiębiorczyni jest wszystko to, co myślę o sobie, świecie i innych ludziach w kontekście prowadzenia biznesu, czyli moje przekonania. To, jakie mam zdolności do tego, żeby być na swoim, zarabiać pieniądze, robić to z większym bądź mniejszym trudem. Porządki w firmie często zaczynają się również na poziomie przekonań. Wmawiamy sobie: „nie ogarniam”, „nigdy nie potrafiłam planować”, „zawsze żyję w bałaganie”, „kręcę się w kółko”. Te dwa tematy łączą się, więc można zacząć z każdej strony, ale z pracy z klientkami widzę, że łatwiej jest zacząć od zrobienia porządku w firmie, żeby pokazać sobie, że możemy coś zrobić inaczej, znaleźć sposób na odzyskanie sprawczości. Dzięki temu łatwiej jest zacząć myśleć o sobie inaczej. Łatwiej też zyskać klarowność w głowie, jeżeli firma jest uporządkowana. Lepiej więc poruszyć ten temat przez działanie.

Jakie metody w tym pomogą?

Kiedy pracuję z przedsiębiorczyniami, często punktem startowym ogarniania chaosu w firmie jest uporządkowanie firmowego komputera. Warto, bo to nasze codzienne narzędzie, na którym wykonujemy większość obowiązków. Wiem, że kiedy dopadnie nas zryw porządkowania, chcemy zająć się wszystkim od początku świata, czego efektem jest to, że szybko jesteśmy zniechęcone ilością rzeczy do uporządkowania, a to błąd. Jeśli nie prowadzimy firmy od wczoraj, ilość plików, linków, haseł, mejli jest tak duża, że żeby się z tym uporać, nie wystarcza nam czasu na prowadzenie biznesu. Powinnyśmy więc działać zgodnie z zasadą Pareta, inwestując 20 proc. wysiłku, ale w zamian odcinając 80 proc. rezultatu dla siebie i swojej firmy. Zachęcam, żeby spotkać się ze swoim komputerem tu i teraz. Z tym stanem chaosu, w którym jesteśmy obecnie, zacząć lepiej funkcjonować od dzisiaj.