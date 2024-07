Justyna Święty-Ersetic o skąpych strojach zawodniczek: Ja i moje koleżanki jesteśmy zadowolone

Sięgając tak na szybko pamięcią w przeszłość odpowiem, że nie przypominam sobie takiej sytuacji. Nie miałam żadnych obiekcji co do strojów. Te, które dostawałam, były dla mnie w porządku i nie miałam z nimi problemu. Ale to są moje doświadczenia. Niemniej potrafię postawić się w sytuacji innych zawodniczek i jak najbardziej staram się je rozumieć.

W jakim stopniu stroje sportowe powinny być dostosowane do wymagań sportu, a nie do oczekiwań publiczności czy mody? A może da się połączyć te dwie rzeczy?

Myślę, że jak najbardziej da się to połączyć, ale przede wszystkim trzeba patrzeć na komfort zawodnika. Podczas startu chcemy się skupić wyłącznie na bieganiu, a nie na tym, ile nasz strój odsłania i czy to nie jest zbyt wiele. Ważne jest, żebyśmy czuli się komfortowo i pewnie, bo to ma bezpośredni wpływ na nasz wynik. A zatem projektanci i osoby zajmujące się tworzeniem strojów powinny mieć na uwadze przede wszystkim to, żeby zawodnicy nie musieli się martwić, że przez strój coś może pójść nie tak podczas startu.

Istnieje brak równowagi, jeśli chodzi o wymagania dotyczące strojów sportowych dla kobiet i mężczyzn?

Jeśli chodzi o lekką atletykę, to nie zauważyłam takiej zależności. W gronie zawodniczek również nie słyszałam opinii, że coś jest nie tak. Czasem pojawiają się komentarze, że zawodniczki lekkoatletyki zbyt dużo pokazują, ale od zawsze naszym strojem startowym są majtki i top. Dla nas to jest okej i nie mamy z tym problemu. Jesteśmy do tego przyzwyczajone. Poza tym dzisiaj mamy bardzo dużo opcji – producenci coraz częściej szyją kostiumy jednoczęściowe. Mamy wybór, czy chcemy biegać w bardziej zabudowanym stroju jednoczęściowym, czy w takim, który pokazuje brzuch.

Była pani kiedykolwiek w sytuacji, że odmówiła występów z powodu stroju?