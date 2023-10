- Jesienią świat się zmienia. Z drzew opadają liście, temperatura się zmniejsza, szybciej robi się ciemno. My też musimy nieco zmienić sposób spędzania czasu - mówi mówi Małgorzata Osowiecka-Szczygieł, psycholożka i wykładowczyni Uniwersytetu SWPS w Warszawie i w Sopocie. - Jesienią częściej jesteśmy w domu. Opatulamy się ciepłymi kocami i zbliżamy do ludzi, z którymi mieszkamy. Myślę, że warto wykorzystać ten czas po to, by się utulić, zaopiekować sobą i swoim wnętrzem, a także zastanowić się nad tym, czy nasze życie wygląda tak, jak chcemy, czy może jednak czegoś ważnego w nim brakuje. Jesień to także dobry czas na obserwowanie zmian w przyrodzie, odnoszenie ich do naszego życia, do przemijania, psychicznego dorastania i zostawiania za sobą tych rzeczy, których nie chcemy, na które nie mamy wpływu, które nas męczą i przytłaczają. Warto jednak pamiętać, że niezależnie od pory roku, czas na zmianę, psychiczną przebudowę, zbliżenie się do bliskich czy realizację nowych aktywności może być zawsze. Albo będziemy na to gotowi, albo nie. Być może to właśnie jesień będzie okresem takich zmian, które zintensyfikują się przy początku kolejnego roku. Niewykluczone też jednak, że będzie to czas zwolnienia tempa życia, w którym przestaniemy od siebie oczekiwać, że będziemy zawsze gotowi i gotowe do działania, a ukryjemy się na trochę w domu, pod kołdrą, z dobrą książką, wśród blasku świec. Jesienią nie oczekujmy od siebie rzeczy niemożliwych, no, chyba że naprawdę chcemy. Wtedy świat należy do nas! - wyjaśnia.

Włochy i Skandynawia - duet doskonały

Trzeba przyznać, że jesienne dolce vita brzmi zachęcająco, a jeśli jeszcze udałoby się połączyć je z supermodnym rok i dwa lata temu duńskim hygge (słowo to oznacza komfort, wygodę, przytulność, używane jest też jako określenie osiągnięcia wewnętrznej równowagi, bezpieczeństwa i szczęścia), można się nie martwić nadejściem jesiennej szarugi.

- Inne kultury mogą nam wiele zaoferować - komentuje ekspertka Małgorzata Osowiecka-Szczygieł. - W każdym kraju żyje się nieco inaczej, wpływa na to na przykład pogoda, ukształtowanie terenu czy historia i kultura danego miejsca. To, co gdzieś indziej jest zwyczajne, nas może inspirować, pobudzać kreatywność, motywować do innego spojrzenia na rzeczywistość. Wielu Polaków zazdrości Włochom ich podejścia do pracy i kultury gorących rozmów czy odpoczynku. Skandynawia kojarzy się zaś z finansowym dobrobytem czy przytulnymi świętami spędzanymi inaczej niż u nas. Dzięki korzystaniu z tego, co działa w innej kulturze, możemy nauczyć się, że świat nie jest wszędzie taki sam i to, co sobie samemu/samej damy, często zależy tylko od nas. Jeżeli sami nie zmienimy pracy, nikt tego za nas nie zrobi. Jeżeli sami nie będziemy częściej odpoczywać, za jakiś czas możemy odczuwać tego konsekwencje. Różnego typu rady płynące z innych kultur mogą być tym ważnym bodźcem, który będzie sprzyjał przemianie i cieszył, dodawał nadziei - dodaje.