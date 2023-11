Wśród nich jest zdjęcie 21-letniej aktorki Meg Bellamy, grającej Kate Middleton w dniu, w którym po raz pierwszy zobaczył ją książę William. Miała wtedy na sobie czarną przezroczystą sukienkę.

Seksowna sukienka Kate Middleton w "The Crown"

To był strój, który na zawsze odmienił losy pałacu Buckingham – ocenia magazyn „Madame Figaro”. Jako studentka Uniwersytetu St. Andrews we wschodniej Szkocji, w 2002 roku Kate Middleton wzięła udział w charytatywnym pokazie mody. Na wybiegu pojawiła się w przezroczystej czarnej sukience, spod której prześwitywała bielizna. Ręcznie szyta kreacja autorstwa Charlotte Todd, studentki mody na University of the West of England w Bristolu, pierwotnie była spódnicą, którą Kate po prostu źle założyła. Skutecznie zadziałała ona jednak na księcia Williama.

Brytyjski następca tronu siedział w pierwszym rzędzie pokazu mody, na którym pojawiła się jego przyszła żona. Zapłacił za to miejsce 200 funtów. „Kate jest seksowna!” – miał powiedzieć swojemu siedzącemu obok przyjacielowi Fergusowi Boydowi. Ta scena ma się znaleźć w odcinkach, które będzie można oglądać na platformie streamingowej Netflix od 14 grudnia.

Przezroczysta suknia obrosła legendą. W marcu 2011 roku, na kilka miesięcy przed królewskim ślubem Kate i Williama, na aukcji zorganizowanej w Londynie osiągnęła cenę 90 tys. euro. Charlotte Todd powiedziała „Daily Mail”, że jest szczęśliwa, że mogła przyczynić się do powstania tej wyjątkowej historii miłosnej.