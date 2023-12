Po tym jak Diana zaprezentowała bluzkę podczas ogłaszania zaręczyn, słynne ubranie trafiło z powrotem do projektantki, która zdecydowała się sprzedać swoje dzieło w 2010 roku. W latach 2017 – 2019 bluzka, wraz z innymi ubraniami księżnej Diany, była dostępna dla zwiedzających wystawę w Kensington Palace.

Podczas aukcji organizowanej przez Julien’s Auctions z Beverly Hills, na sprzedaż zostanie wystawione jeszcze jedno drogocenne ubranie z kolekcji księżnej Diany – wieczorowa suknia, w której małżonka księcia Karola pojawiła się publicznie dwa razy. Eksperci Julien’s Auctions szacują, że cena tej kreacji może sięgnąć nawet $200,000.

Suknia, zaprojektowana przez pochodzącego z Maroka Jacques’a Azagury, po raz pierwszy została zaprezentowana we Florencji, w kwietniu 1985 roku. Górna część kreacji jest wykonana z aksamitu wysadzanego gwiazdami, natomiast dół przypominający spódnicę baletnicy ma lekko obniżoną talię przewiązywaną kokardą.

Nie tylko kreacje Diany

Podczas aukcji na sprzedaż zostaną wystawione również inne drogocenne eksponaty, a wśród nich między innymi znany widzom filmu Szarada z 1963 roku, żółty wełniany płaszcz Givenchy noszony przez Audrey Hepburn. Może on osiągnąć cenę $40,000. Za nieco mniejszą kwotę, bo $4,000, można będzie nabyć zegarek Marilyn Monroe lub laptop, na którym Carry Bradshaw pisała swoje artykuły do rubryki Sex and the City, w serialu o tym samym tytule: cena sprzętu wahać się będzie między $800 a $1,200.

Aukcja odbędzie się w Beverly Hills w dniach 14-17 grudnia. Znawcy tematu podpowiadają, że to idealny moment na kompletowanie świątecznych – jakże wyjątkowych – prezentów.

Źródło: cnn.com