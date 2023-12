Po raz pierwszy od wielu lat przebój Mariah Carey został pokonany na liście Billboard Hot 100, w rankingach sprzedaży, odsłuchań i emisji radiowych w Stanach Zjednoczonych. Piosenkę śpiewa Brenda Lee, 78-letnia „Mała Pani Dynamit”.

Reklama

Brenda Lee zdetronizowała Mariah Carey

„Rockin' Around the Christmas Tree” to piosenka bożonarodzeniowa napisana przez Johnny'ego Marksa, autora przebojów takich jak „Rudolph the Red-Nosed Reindeer” i „A Holly Jolly Christmas” i nagrana przez Brendę Lee w 1958 roku. Co ciekawe, jej głos brzmi dorośle, ale będąc w studiu piosenkarka miała 13 lat. Jej hit doczekał się wielu różnych wykonań różnorodnych artystów. Znany jest między innymi z kultowego filmu „Kevin sam w domu”. W 50. rocznicę jej powstania ogłoszono, że oryginalna wersja sprzedała się w ponad 25 milionach egzemplarzy na całym świecie.

Brenda Lee - nowa królowa świątecznych przebojów

W 2019 roku nagranie piosenki Brendy Lee zostało zgłoszone do Grammy Hall of Fame. W listopadzie 2023 roku 78-letnia Lee nagrała teledysk do tej piosenki, w którym zsynchronizowano ruch jej warg z oryginalnym nagraniem (ma już ponad 4,8 mln wyświetleń na YouTube). W grudniu 2023 roku piosenka znalazła się na szczycie amerykańskiej listy przebojów Billboard Hot 100, czyniąc jej wykonawczynię najstarszym artystą w historii, który znalazł się na szczycie listy. Ustanowiła także rekord najdłuższego czasu między wydaniem oryginalnego wydania a umieszczeniem go na szczycie listy przebojów Hot 100 (65 lat), a także najdłuższego czasu między singlem artysty numer jeden: 63 lata, jeden miesiąc i dwa tygodnie.

Pytana przez dziennikarzy magazynu „Variety”, którzy odwiedzili ją w jej domu w muzycznej stolicy USA, Nashville, czy pokonawszy po wielu latach Mariah Carey, czuje się królową Bożego Narodzenia, odpowiedziała skromnie: „Nie wiem. I nie martwię się tym. Chcę po prostu być częścią muzycznego świata”.