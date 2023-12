Osoby działające w branży biżuteryjnej mówią, że skromny, ale dopasowany do poczucia estetyki kobiety pierścionek może być pierwszym krokiem do udanego małżeństwa. Tego samego zdania jest Ania Kruk, właścicielka marki biżuteryjnej.



- Do nas trafiają osoby, które szukają pierścionka delikatnego, dopasowanego do codziennego stylu przyszłej narzeczonej. W skrócie: chcą, by biżuteria zaręczynowa nie była symbolem statusu, ale uczucia.

Dodała też, że najważniejsze, by wybrany przez mężczyznę pierścionek idealnie trafiał w gust kobiety, by kobieta chciała go codziennie nosić i nie czuła się nim skrępowana.

Jak wybrać pierścionek zaręczynowy?

Chociaż wybór pierścionka jest kwestią bardzo indywidualną, to można tu mówić o pewnych trendach. Jubilerzy są zgodni co do tego, że najpopularniejszym kruszcem jest złoto. Jeszcze do niedawna oświadczający się zazwyczaj decydowali się na jego żółty odcień, ale obecnie równie dużym zainteresowaniem cieszy się biały.

Radosław Kumorek, specjalista ds. marketingu w firmie Apart, mówi, że okres świąteczno-zimowy tradycyjnie jest czasem, w którym często dochodzi do oświadczyn.

- Wciąż modne są pierścionki z jednym kamieniem. Nawet jeżeli jest mały, to zwyczajowo uznaje się, że powinien być to brylant. Modele z tym kamieniem szlachetnym zawsze sprzedają się najlepiej - mówi ekspert. - Osoby kupujące biżuterię zaręczynową rzadko decydują się na grawerunek - ze względu na brak miejsca - dodaje.