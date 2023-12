Pyt i Overskud. Duńskie sposoby na radzenie sobie z przedświątecznym stresem

Pyt! Jeśli coś się nie uda

W ferworze świątecznych przygotowań niektóre rzeczy mogą potoczyć się inaczej niż zostały zaplanowane: nie wszystkie składniki udaje się skompletować na czas, prezenty okazują się zdublowane, a ciasteczka przypieczone. – Jeśli coś przygotujemy gorzej, to nic strasznego się nie stanie – uspokaja ekspertka – musimy sobie tylko dać na to przyzwolenie. A może z takich ciasteczek uda się zrobić oryginalną świąteczną ozdobę lub mozaikę? – dodaje.

W odniesieniu do przedświątecznych przygotowań, profesor Marie Helweg-Larsen z Dickinson College, proponuje czerpanie kilku wzorców z kultury duńskiej, aby nieco zdystansować się od ewentualnych nieudanych przedsięwzięć, na których świat się jednak nie kończy. Pomocne może okazać się zastosowanie podejścia, które kryje się pod duńskim określeniem Pyt.

– Pyt ma podobny wydźwięk co angielskie oh, well i można go użyć w celu złagodzenia sytuacji, w których coś poszło nie po naszej myśli – wyjaśnia. – Duńczycy używają tego określenia do opisania własnych zachowań i ewentualnych niepowodzeń, mówiąc na przykład: Nie udało mi się zbyt ładnie spakować tych prezentów. No trudno. Tudzież, wyczuwając czyjeś rozczarowanie, mogą uspokoić tę osobę, mówiąc: Ciasteczka może i mają nieregularny kształt. Trudno, ale i tak są pyszne – doprecyzowuje profesor.

– Duńskie słowo pyt to wykrzyknienie, którego używa się, żeby podkreślić naszą obojętność wobec jakiegoś zjawiska, że nie robi na nas wrażenia lub nie przejmujemy się tym – dodaje dr Dominika Bartnik-Światek z Instytutu Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytetu Gdańskiego. – Można to przetłumaczyć jako: no cóż lub angielskie never mind. To słowo, które ma za zadanie zmniejszyć stres bądź irytację, takie wzruszenie ramionami – dodaje ekspertka.

Overskud: energia do działania, ale i do odmawiania

Profesor Helweg-Larsen zaleca też zrozumienie i zastosowanie terminu overskud, który może okazać się pomocny w uzyskaniu balansu i spokoju w toku świątecznych przygotowań. – O ile podstawowe znaczenie tego słowa to nadmiar, nadwyżka, o tyle w codziennym życiu można zastosować je w celu opisania stanu, w którym mamy energię, chęć i zasoby, aby poradzić sobie z naszymi obowiązkami – wyjaśnia profesor.

– To słowo ma pozytywne konotacje – doprecyzowuje dr Bartnik-Światek. – Nie odnosi się typowo do okresu świątecznego, ale można go użyć w sytuacji, gdy np. ktoś mając dodatkową energię do działania jest w stanie pozałatwiać wiele spraw podczas przygotowań do Świąt.