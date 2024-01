Mniej króliczka z siłowni, więcej śpiącego misia. Nowe modne sposoby na zimę bez postanowień noworocznych

Czytaj więcej Styl życia Nowy rok - nowa forma. Najważniejsze zasady skutecznego odchudzania i mity na ten temat Wśród noworocznych postanowień utrata zbędnych kilogramów i zadbanie o sylwetkę zajmują wysokie pozycje. Jak podejść do tego zagadnienia rozsądnie i nie stracić motywacji już na starcie? Alicja Janowicz, specjalistka od metamorfoz kobiecych sylwetek, zdrowia i jakości życia, podpowiada.

Opisany stan nie musi oznaczać stałej zmiany stylu życia, natomiast warto pamiętać, że w zależności od potrzeb i samopoczucia, istnieje możliwość zwolnienia tempa i przyzwolenia na kilka leniwych dni, które umożliwią doładowanie własnych akumulatorów i powrót do bieżących aktywności z nowymi siłami. Redaktorzy BBC przekonują, że warto w tej kwestii wsłuchać się we własny organizm zamiast podążać za narzucanymi przez trenerów czy inne osoby aktywnościami, które w danym momencie po prostu nie każdemu służą.

Zimowanie

O tym, że zimą należy wsłuchać się w potrzeby własnego organizmu i tak zorganizować aktywności – lub ich brak – by służyły danej osobie, a nie działały na jej niekorzyść, przekonana jest również Katherine May, autorka poczytnej książki Wintering. May uważa, że warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia krajów nordyckich, których mieszkańcy od pokoleń doskonale radzą sobie z trudnościami wynikającymi z chłodniejszych pór roku – Musimy nauczyć się oswajać zimę – przekonuje – zrozumieć na czym ona polega, zaakceptować ją, zaangażować się w jej przetrwanie z pełną świadomością i być może nawet ją polubić – dodaje autorka.

O niespiesznym, pełnym uważności i troski o własny komfort podejściu do życia przekonuje też dziennikarka „The Times”, Gabriella Bennett, w książce pt. The Art of Coorie. Podczas gdy cały świat zdążył już poznać ideę duńskiego hygge, szkocką wersją tego zjawiska jest właśnie tytułowe coorie. Surowy i mało przyjazny klimat panujący w Szkocji nie przeszkadza mieszkańcom tego kraju czerpać satysfakcji z drobnych przyjemności i praktykować idei well-being zarówno w codziennej pracy, jak i w wystroju domów czy pielęgnowaniu tradycji rodzinnych.

Niezależnie od terminologii i klimatu panującego w danym kraju początek roku nie musi oznaczać konieczności podejmowania drastycznych zmian w życiu czy rezygnacji z dotychczasowych przyzwyczajeń. Wsłuchując się w potrzeby własnego organizmu i postępując zgodnie z jego rytmem, można zacząć działać w stosownym momencie, przeczekując zimę pod ciepłym kocem i wartościową lekturą w ręku.



