Nauka wpływa na kondycję i długość życia tak samo jak stosowanie zdrowej diety

Jakie jest powiązanie między edukacją a długim życiem? Badacze są zgodni

Neil Davies, profesor statystyki medycznej na University College London i ekspert ds. powiązań między edukacją a zdrowiem, określił wyniki badań jako ''imponujące''. Naukowiec nie brał udziału w ich opracowywaniu, ale zauważył, że nieobecność w szkole ma wpływ także na inne dziedziny życia niż zdrowie. - Zależność między czasem spędzonym na edukacji a zarobkami została bardzo dobrze zbadana i jest dość solidna. Sytuacja może być gorsza dla uczniów, którzy podczas nauki znajdują się w niekorzystnym położeniu materialnym — powiedział Neil Davies dla ''The Guardian''. Wynika z tego, że niezależnie od płci, pochodzenia, kraju zamieszkania — chodzenie do szkoły może przedłużyć długość życia oraz zwiększyć szanse na większe zarobki i sukces zawodowy. To natomiast przekłada się na możliwość uzyskania pomocy lepszych specjalistów, przestrzegania bardziej zbilansowanej diety oraz odpoczynku w czasie wakacji.

David Finch, który w ramach zespołu ds. zdrowego stylu życia badał średnią długość życia, zwrócił uwagę na kolejne zalety wynikające z chodzenia do placówek oświaty. Mowa o ''miękkich'' umiejętnościach niezwiązanych bezpośrednio z finansami. - Edukacja pomaga budować lepsze relacje społeczne. Dzięki temu łatwiej jest uzyskać dostęp do informacji i je zrozumieć, co może pomóc w podejmowaniu lepszych wyborów, niezależnie od tego, czy dotyczą one finansów, czy tego, co zdecydujesz się robić i w czym uczestniczyć.