Walentynki w Popielec. Duchowny radzi, jak hucznie, ale bez grzechu celebrować 14 II 2024

Walentynki nie są świętem

Ks. prof. dr hab. Witold Kawecki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uważa, że walentynki to sympatyczny zwyczaj, służący celebracji miłości i mający znaczenie w kulturze, zwłaszcza dla młodych ludzi. Natomiast trudno nazwać ten dzień świętem, a w hierarchii ważnych uroczystości nie pojawia się w ogóle. – Z kolei Środa Popielcowa ma charakter niezwykle istotny w liturgii Kościoła – podkreśla. – Porównywalny rangą jest tylko Wielki Piątek. To są dość żelazne dni, ponieważ tylko w te dwa dni w roku obowiązuje post nie tylko jakościowy, ale ilościowy. Jakościowy oznacza, że nie jemy mięsa. Ilościowy, że jemy w tym dniu jeden posiłek do syta i dwa posiłki lekkie – doprecyzowuje.

I to właśnie takich zasad, zdaniem duchownego, powinien przestrzegać wierzący chrześcijanin, aby zachować urok tego religijnego dnia. Choć uczestnictwo w mszach świętych w Środę Popielcową nie jest obowiązkowe, to jednak ten dzień ma dla ludzi spore znaczenie i, jak zauważa ks. Kawecki, w kościele pojawia się wtedy bardzo wiele osób. – W Warszawie jest w tym dniu dużo więcej osób w kościele niż w innych rejonach Polski i niewspółmiernie więcej niż nawet pasterce – dodaje. – Sam popiół stanowi dla ludzi bardzo ważny symbol, nawet nieco przesadzony: wierni zabierają popiół do chusteczki, do książeczki, czego nigdzie indziej w Polsce nie spotkałem – przyznaje.

Zmiana rytmu w Wielkim Poście

Jak wyjaśnia ks. Kawecki, rozpoczynająca okres Wielkiego Postu Środa Popielcowa oznacza dla wiernych moment zmiany rytmu i wprowadzenia czegoś ważnego w ich życiu. – Miało to wartość od zawsze, ale i obecnie ludzie na czas Wielkiego Postu przestają pić, palić, rezygnują ze słodyczy – wymienia. – Naprawdę sporo osób do dziś traktuje post poważnie, umartwiając się i wprowadzając restrykcje. Środa Popielcowa otwiera ten czas. Tylko Wielki Piątek, dzień męki Pana Jezusa, ma w sobie coś podobnego. Pozostałe dni nie mają takiego obwarowania: żaden inny piątek miesiąca ani pierwszy, ani kolejne nie wiążą się z takimi obostrzeniami – doprecyzowuje.

Wypadająca 40 dni przed Wielkanocą Środa Popielcowa jest w kalendarzu liturgicznym nieprzesuwalna. – Jeśli zestawimy ze sobą religijny, liturgiczny charakter tego dnia z walentynkami, które można przesunąć, bo to jest rzecz względna, to dla osoby wierzącej nie ma zbyt dużego pola manewru – konstatuje ks. Kawecki.