Superfani Taylor Swift pilnie poszukiwani. Czeka na nich praca marzeń

Superfan Advisor: Taylor Swift

W minionym tygodniu na stronie internetowej V&A Museum pojawiło się ogłoszenie o pracy na stanowisku Superfan Advisor: Taylor Swift. Władze muzeum postanowiły zatrudnić doradcę lub doradczynię, którzy pomogą w zrozumieniu kulturowego fenomenu, jakim niewątpliwie jest amerykańska wokalistka oraz w bieżącym kompletowaniu kolekcji pod kątem najnowszych trendów, które zyskują popularność wśród młodych ludzi. Atutem na tym stanowisku będzie też znajomość nowości modowych, ciekawostek z TikToka oraz umiejętność komunikowania się w języku użytkowników najbardziej popularnych platform służących do codziennych kontaktów.

– Nasi kuratorzy są opiekunami ponad 2,8 miliona obiektów, książek i archiwów obejmujących ponad 5000 lat ludzkiej działalności we wszystkich możliwych dziedzinach sztuki – można przeczytać w oficjalnym ogłoszeniu dostępnym na stronie V&A. – W związku z tym chcemy nieustannie poszerzać naszą kolekcję i jednocześnie przekazywać obserwatorom informacje o tych trendach, które w danym momencie są na topie. Dlatego zależy nam na tym, aby poznać Twoje ciekawe niszowe zainteresowania w zakresie historii sztuki, projektowania i wszelkich możliwych nowości ze świata kreatywnego, o których powinniśmy wiedzieć – deklarują władze V&A w dalszej części ogłoszenia.

Bransoletki przyjaźni

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na spotkania, podczas których będą mieli okazję podzielenia się z przyszłymi pracodawcami informacją o swoich pasjach i dziedzinach, w których się specjalizują. Koszty podróży zostaną pokryte przez V&A. Dodatkową atrakcją podczas procesu rekrutacji będzie możliwość poznania słynnych kolekcji V&A od kulis. Ogłoszenie jest ważne do 7 marca, więc zainteresowane osoby mogą nadal nadsyłać swoje zgłoszenia.

Oprócz wyszczególnionych w ogłoszeniu wymagań pod adresem kandydatów, muzealnikom zależy też na zgłębieniu wiedzy w zakresie tzw. bransoletek przyjaźni wymienianych między fanami Taylor Swift podczas jej koncertów. Inspiracją do takiego rytuału stały się słowa jednej z piosenek artystki You’re on your own, kid, pochodzącej z albumu Midnights. Wykonywane z misternie nizanych na żyłkę koralików, zawierają tytuły piosenek, albumów lub jakiekolwiek kryjące się pod konkretnym hasłem ciekawostki związane z twórczością autorki hitu Shake it Off. Trend rozpoczął się w 2022 roku, gdy fani w ramach przygotowań do koncertów Eras tour, postanowili zadbać o przygotowanie na czas pamiątek z tego wyjątkowego dla nich wydarzenia.