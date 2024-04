Prezenty na komunię psują dzieci? Psycholog Maria Rotkiel: Winne są zaniedbania dorosłych

Niepokojący jest właśnie ten rosnący materializm — większą uwagę przykłada się do aspektów zewnętrznych. Po co organizować przyjęcie komunijne, jeżeli głównym zmartwieniem jest to, gdzie zarezerwujemy salę w restauracji, co zaserwujemy gościom do jedzenia, a dziecko czeka przede wszystkim na prezenty. To kompletne utracenie sensu tego wydarzenia. Tymczasem w rozmowach o komuniach w kręgu znajomych mojego dziecka słyszę, że dominuje tematyka kosztów i prezentów, drogich restauracji, a nie znaczenie sakramentu. A dzieci z kolei przechwalają się tym, kto co dostanie.

Jakie są najczęstsze błędy w podejściu do prezentów komunijnych popełniane przez dorosłych?

Myślę, że najczęstszym błędem jest właśnie rozmawianie o prezentach — w takim rozumieniu, że kwestia podarunków przyćmiewa temat Komunii Świętej. Z dzieckiem nie rozmawia się o tym, jakie to jest ważne wydarzenie w życiu jego samego, ale też i w życiu całej rodziny. Nie rozmawia się o symbolice komunii, o jej duchowej sferze. Sposób poruszania tematu pieniędzy i prezentów w rozmowach jest naprawdę zatrważający — to budowanie w dziecku takiego przekonania, że komunia jest fajna dlatego, że dostanie się dużo prezentów i dużo pieniędzy. Nawiasem mówiąc, jest to drugi temat, którego kompletnie nie rozumiem – dlaczego daje się dzieciom pieniądze? Stoję na stanowisku, że prezenty które dziecko dostaje na komunię, powinny być związane z charakterem, z duchem tego wydarzenia, więc kupowanie dziecku bardzo drogich prezentów i dawanie pieniędzy moim zdaniem jest nieadekwatne do tego wydarzenia.

Drogie prezenty komunijne psują dzieci?

To, co psuje dzieci to, moim zdaniem, wiązanie tych wydarzeń, które powinny mieć dla nas wartość w innej przestrzeni - ze sferą materialną. Nie jestem przeciwna prezentom. Myślę, że robienie dzieciom prezentów jest fajne i jeżeli kogoś stać, i może sobie pozwolić na drogie prezenty, to niech to robi. Natomiast jeżeli pewne ważne wydarzenia ubieramy w drogie prezenty, to te prezenty zupełnie przysłonią sens tych wydarzeń.