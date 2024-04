Samotne kobiety mają większy apetyt na słodycze. Ważne odkrycie

Dietetyk kliniczny Aleksandra Zackiewicz ostrzega, że takie zachowanie może przyczynić się do przyrostu masy ciała i wielu problemów zdrowotnych. Konsekwencją takiego sposobu odżywiania przez dłuższy czasu mogą być choroby metaboliczne tj. nadciśnienie tętnicze, otyłość, cukrzyca typu 2 czy różnego rodzaju nowotwory.

Wyjściem z sytuacji, której mowa, może być przestrzeganie zasad holistycznego spojrzenia na ciało. Zgodnie z nim cały organizm człowieka — sfera fizyczna i psychiczna — powinny być traktowane jako całość, której elementy są ze sobą ściśle powiązane i zależne od siebie.

- Wyjście z błędnego koła jest możliwe. Gdy odczuwamy pragnienie nadmiernego jedzenia bezwartościowych, uzależniających i wysokokalorycznych produktów, to niekoniecznie odcinajmy się od razu od tej potrzeby. Spróbujmy za to znaleźć godny substytut i zjedzmy w to miejsce np. zdrowy posiłek – podpowiada dr Gupta.

Holistyczne spojrzenie organizm kluczem do sukcesu

Aleksandra Zackiewicz doprecyzowuje, w jaki sposób można zadbać o dobrą kondycję psychiczną i fizyczną.

- Holistyczne podejście i panowanie nad poczuciem samotności mogą być ważnym czynnikiem w kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych. Chciałabym wymienić kilka z nich, moim zdaniem szczególnie ważnych. Przede wszystkim: ograniczenie spożycia produktów wysoko przetworzonych, zawierających sztuczne dodatki i konserwanty na rzecz komponowania posiłków z najprostszych, naturalnie dostępnych składników to podstawa, ale ważna jest również koncentracja na posiłku podczas jego spożywania. Skupienie się na tym, co właściwie jemy, w jakiej ilości i w jaki sposób. Codzienna dieta powinna zawierać odpowiednią ilość makroskładników – białka, węglowodanów, tłuszczów. Ich indywidualne zapotrzebowanie wylicza się na podstawie stanu zdrowia, wieku, płci, masy ciała, rodzaju diety itp. Ważne, aby wraz z dostarczanym pokarmem każdego dnia — odpowiednio je zrównoważyć. Dzięki temu stężenie glukozy we krwi jest na równym poziomie, a tym samym zapobiega to spadkom energetycznym i sięganiu po słodycze. Spożywanie w każdym posiłku warzyw i bogatych w witaminy, minerały i przeciwutleniacze jest niezwykle ważne dla organizmu i jego prawidłowego funkcjonowania. Działają jako biokatalizatory procesów metabolicznych zachodzących w komórkach. Wpływają m.in. na odporność oraz stan psychiczny i samopoczucie. Godne polecenia jest też spożywanie produktów pełnoziarnistych zamiast tych na bazie przetworzonej mąki i białego cukru. Zalecam unikanie nadmiernego spożycia soli i tłuszczów trans oraz spożywanie zdrowych tłuszczów roślinnych, takich jak oliwa z oliwek, awokado czy orzechy. Warto pamiętać również o regularnym spożywaniu ryb bogatych w kwasy omega-3. Badania dowodzą ich kluczowej roli w rozwoju i pracy układu nerwowego, a tym samym np. przeciwdziałaniu depresji. Przypominam o regularnej aktywności fizycznej, stanowiącej w dużej mierze naturalną ,,obronę” i ,,lekarstwo” na różnego rodzaju problemy zdrowotne. I zawsze zachęcam do współpracy z psychologiem i dietetykiem w ramach wsparcia psychicznego i edukacji żywieniowej — podsumowuje.