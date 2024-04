Karygodne błędy odpoczywania. Jak nie powinien wyglądać relaks?

Z wielu badań prowadzonych w różnych obszarach wynika, że właściwie spożytkowany czas wolny wpływa korzystnie na obniżenie poziomu stresu, ciśnienia krwi, poprawia jakość snu, wzmacnia system odpornościowy oraz zmniejsza ryzyko występowania problemów ze zdrowiem psychicznym.

Osiągnięcie tych pozytywnych rezultatów może być jednak trudne, ponieważ aby odpoczynek przynosił pożądane rezultaty, musi być jakościowy. Co to znaczy? W wolne dni powinno się unikać myślenia o sprawach związanych z pracą lub innymi obowiązkami.

Co to znaczy efektywnie odpoczywać?

Czy efektywnego odpoczywania można się nauczyć? Psycholog Daria Stylińska przekonuje, że jest to możliwe.

- Aby odpocząć i zregenerować organizm, nie trzeba czekać do weekendu lub wakacji — mówi ekspertka. - Moim zdaniem najważniejszy jest moment zatrzymania każdego dnia, chociażby przez chwilę. To nie musi być coś spektakularnego, wielkiego. Chodzi o uważność i zatrzymanie na tym, co mnie otacza. Spojrzenie z uwagą na drugiego człowieka, kilka świadomych oddechów, chwila wdzięczności za to, co dobrego się wydarzyło. Te momenty nie tylko regulują emocje, ale także dobrze działają na cały organizm. Nie dzielmy życia na pracę i odpoczynek, stawiając między nimi grubą kreską. Wplećmy chwile regeneracji w to, co nazywamy produktywnym wysiłkiem – podpowiada specjalistka.

Zdaniem ekspertów ważne jest też to, aby nie pozostawiać znalezienia chwili na odpoczynek losowi, tylko świadomie i z wyprzedzeniem rezerwować czas na regenerację. Może to być kawa z przyjaciółką, sesja medytacji czy praca nad wymarzonym projektem artystycznym – chodzi o to, aby znaleźć ten czas dla siebie w grafiku codziennych zajęć.