Socjolożka o bezdzietności z wyboru: Ewangelizacja antynatalistów nic nie zmieni

Nie. Fakt, że o czymś się nie mówi, nie sprawia, że rzeczywistość się zmienia. Tabuizacja problemu nie rozwiązuje go. Penalizacja macierzyństwa na rynku pracy wciąż jest faktem. Młodzi ludzie mają potężne trudności z dostępem do samodzielnych lokali mieszkaniowych – temu też nie da się zaprzeczyć. Dochodzą jeszcze kwestie wynikające ze świadomości ogólnoświatowego zagrożenia w różnych kontekstach – klimatu, bezpieczeństwa. Można o tym nie mówić, ale co z tego? Trochę przewrotnie można powiedzieć, że w warunkach, w których przyszło nam funkcjonować, należałoby wręcz doceniać postawę młodych antynatalistów, bo jest ona dowodem na ich pogłębioną refleksję nad rzeczywistością. Ja zawsze będę stać na stanowisku, że refleksja o tym czy nadajemy się na rodzica powinna pojawiać się częściej, zwłaszcza u mężczyzn. Postawiłabym tezę, że problem niewypłacalnych alimenciarzy częściowo możemy tłumaczyć jako jeden ze społecznych skutków decyzji o posiadaniu potomstwa, które były nieprzemyślane i niedojrzałe.

Czyli antynataliści to ludzie, którzy „mają dobrze poukładane w głowach”…?

To chyba zbyt daleko idącą implikatura, ale na pewno można powiedzieć, że osoby, które świadomie decydują się nie mieć dzieci to ludzie świadomie korzystający ze swojej wolności i możliwości wyboru. Taką postawę należy docenić i — przy okazji wspomnianego „poukładania w głowie” - warto dodać, że wpływ na te postawy ma też postrzegane „niepoukładanie”, czyli coś, co wyłania się z rozmów z młodymi ludźmi jako pewna „kultura terapii”.

Co to takiego?

To kolejne zjawisko społeczne, w którym odczarowujemy jakiś mit – tym razem dotyczący zdrowia psychicznego. Pójście do psychologa, terapeuty, psychiatry wśród młodych ludzi – zwłaszcza w dużych miastach – nie jest już tabu. Ba! Jest wręcz normalizowane, bo oznacza, że jesteśmy bardziej wrażliwi na problem dobrostanu i szukamy sposobów, aby czuć się dobrze ze sobą i swoim życiem. Młodzi ludzie przyznają się, że „mają bałagan w głowie” i chcą go uporządkować. Kiedy sytuacja, o której mówię, dotyczy kobiety, często efektem pracy nad sobą jest właśnie nowa refleksja o posiadaniu dzieci. I może to być zarówno utwierdzenie się w swojej postawie antynatalistycznej, zmiana na postawę proprokreacyjną, ale też trwanie w niepewności co do tego, czy chce albo umie się być matką. W przypadku mężczyzn często z kolei dochodzi do uświadomienia sobie przygnębiającej zmiany pokoleniowej. Panowie dostrzegają, że ich ojciec czy dziadek będąc w podobnym wieku, znajdowali się w zupełnie innym punkcie życia – są nawet memy, które pokazują to w żartobliwy sposób. Coś w gatunku: 30-letni ja zatrudniony od zawsze na umowę o dzieło, zmieniający firmę co najmniej raz na rok, oglądający Netflixa siedzący w pokoju w mieszkaniu, które wynajmuję z trojgiem znajomych kontra mój ojciec w wieku 30 lat – mąż, głowa 5-osobowej rodziny, od 10 lat pracujący na etat w jednej firmie. Uświadomienie sobie tego stanu rzeczy wywołuje w młodych ludziach stan ciągłego rozedrgania i niepewności, który może skutecznie zniechęcać do decyzji prokreacyjnych.