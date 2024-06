Dzielenie szczęścia pozwala je mnożyć. Wyniki badania

Potrzeba bliskości lub przynależności

Podobne zachowania, w trakcie których dobro innych osób staje się priorytetem, wiążą się nie tylko z korzyściami w postaci pomocy potrzebującym, ale i ze zwiększeniem poczucia szczęścia. W wyniku badań przeprowadzonych przez zespół psychologów z Uniwersytetu Missour-Columbia ustalono, że poziom pozytywnych emocji w dużej mierze zależny jest od gestów dobrej woli i wsparcia pod adresem innych osób. Jakie doświadczenia i obserwacje pozwoliły wysnuć te wnioski? W komentarzu dla kobieta.rp.pl psycholog Ewa Kaczorkiewicz wyjaśnia, co sprawia, że udzielanie pomocy innym daje ludziom tyle radości.

Taką postawę naukowcy tłumaczą potrzebą bliskości lub przynależności, za sprawą których sprawienie drobnej przyjemności lub oddanie przysługi innej osobie potęguje poczucie satysfakcji. – Wyniki przeprowadzonych badań stanowią potwierdzenie naszych wniosków z wcześniejszych eksperymentów. Choć może się to wydawać zaskakujące, to właśnie zaspokajanie potrzeb innych osób sprawia, że poczucie szczęścia wzrasta bardziej niż w przypadku podobnych czynności wykonywanych dla dobra własnego – zauważa jeden z autorów badania, cytowany przez „Forbes” Kennon Sheldon.

Poczucie sensu w życiu

Wprawdzie oferowanie pomocy innym osobom stanowi źródło satysfakcji, to jednak warto zachować równowagę w praktykowaniu takiego podejścia, ponieważ, stosowane w nadmiarze, może odnieść skutek odwrotny do zamierzonego. – Pomaganie innym i uszczęśliwianie ich ma ogromny potencjał do tego, byśmy my także dzięki niemu czuli się lepiej, czego najlepszym dowodem jest rosnąca popularność aktywności wolontaryjnej różnego rodzaju czy też powracające do łask dawne idee kółek samopomocowych, pomocy sąsiedzkiej itp. Niemniej zupełnie inaczej będzie w sytuacji, gdy nasze potrzeby są długotrwale zaniedbywane a jednocześnie dużo energii i czasu poświęcamy na pomaganie, opiekowanie się i uszczęśliwianie innych. Tu efekt może być inny: satysfakcja i zadowolenie będą się mieszały z goryczą, rozczarowaniem, a nawet złością. Dlatego warto pamiętać o równowadze między tymi dwiema sferami: dbaniem o siebie oraz pomaganiem innym – zauważa Ewa Kaczorkiewicz.



Jak podkreśla psycholog, radość płynąca z udzielania pomocy innym, może wynikać z wielu czynników. – Obserwując radość i wdzięczność oraz będąc empatycznymi osobami do pewnego stopnia doświadczamy tego, co osoba, której pomagamy. Nawet jeśli nie widzimy reakcji osoby, której pomagamy, to wciąż możemy ją sobie wyobrazić. Tu podobnie: dzięki empatii będziemy czuć się dobrze. Innym mechanizmem jest wpływ tego, co robimy, na to, co myślimy o sobie oraz w konsekwencji na naszą tożsamość. Gdy robię dobre rzeczy dla innych, to pokazuję także sobie, że jestem dobra: pomocna, życzliwa, altruistyczna. Gdy robię to regularnie, to ta pomoc przekłada się na to, co myślę o sobie jako człowieku, kim się czuję w swoim życiu. Daje nam długoterminową satysfakcję z tego, że nie myślimy jedynie o sobie, ale także o innych, oraz poczucie połączenia z innymi ludźmi, społecznością, której jesteśmy częścią, światem, w którym żyjemy. I wreszcie, co także istotne, pomaganie innym może także dawać nam poczucie sensu w życiu i w konsekwencji pomagać nam samym radzić sobie z trudnymi doświadczeniami: stratami, chorobami, lękiem przed starością i śmiercią, marazmem, pustką czy samotnością – wymienia psycholog.

Niewielkie przyjemności w regularnych dawkach

Badanie jest spójne z eksperymentem prowadzonym w kwietniu 2020 roku, który pozwolił ustalić, że przeznaczanie pieniędzy w celu wsparcia innych przynosi darczyńcom więcej radości niż zaspokajanie własnych potrzeb. Istnieje jednak w tej kwestii szereg obwarowań, związanych choćby z wysokością dochodów czy możliwością zapewnienia sobie godnych warunków życiowych w pierwszej kolejności. Gdy te warunki są spełnione, zdaniem naukowców, satysfakcja z możliwości wsparcia finansowego osób w kryzysie wzrasta. – Jeśli sam zmagasz się z trudnościami finansowymi, trudno oczekiwać satysfakcji z dzielenia się skromnymi dochodami z kimkolwiek innym niż członkowie najbliższej rodziny – zauważa cytowany przez „Forbes” profesor ekonomii Joshua Goodman z Brandeis University w Bostonie. – Jeśli natomiast nie musisz mierzyć się z podobnymi trudnościami, to istnieje mnóstwo sposobów na wspomożenie innych w potrzebie, co sprawi radość tobie samemu. W trakcie pandemii wielką satysfakcją był dla mnie zakup zabawek, którymi moje dzieci oraz ich koleżanki i koledzy mogli bawić się w naszym ogrodzie – wyjaśnia ekonomista.