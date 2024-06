Najsłynniejsze kadry księżnej Diany w jednym miejscu. Wystawa w Londynie, którą warto odwiedzić

„Piękne opowieści przedstawione na zdjęciach!”, „Zachwyciły mnie historie przekazane przez fotografa i jego rodzinę. Prawdziwie poruszające przeżycie!” – tak uczestnicy wystawy „Princess Diana: Accredited Access” opisywali wrażenia po obejrzeniu fotografii zgromadzonych w londyńskim Dockside Vaults i opatrzonych komentarzem fotografa Anwara Husseina oraz synów, którzy przejęli po nim schedę. Jakimi wspomnieniami podzielili się autorzy zdjęć i do kiedy można oglądać wystawę?

Nie możesz robić zdjęć rodzinie królewskiej

Wśród 75 zdjęć dostępnych na wystawie znajdują się zarówno te najpopularniejsze, publikowane na łamach prasy kilka dekad temu, jak i wcześniej niedostępne dla oglądających, a powstałe w trakcie wieloletniej współpracy księżnej Diany z fotografem Anwarem Husseinem. Miał on możliwość uwieczniania najważniejszych momentów w życiu „królowej ludzkich serc”, odkąd pojawiła się ona u boku przyszłego męża, wówczas jeszcze księcia, a obecnie króla Wielkiej Brytanii.

W dniu otwarcia wystawy 85-letniemu fotografowi towarzyszyli dwaj jego synowie: Samir i Zak, którzy kontynuują dzieło ojca, uwieczniając na zdjęciach młodszych przedstawicieli brytyjskiej rodziny królewskiej. – W przeszłości zajmowałem się rock and rollem, a do zdjęć pozowali mi między innymi Bob Marley, Elton John, The Beatles – wspomina senior. – Zewsząd słyszałem, że nie można fotografować przedstawicieli rodziny królewskiej. Zastanawiałem się, dlaczego i bardzo chciałem to zmienić, ponieważ show business w pewnym momencie wydał mi się męczący – wyznał.



Od koncertów Queen po koronację

Towarzyszenie rodzinie królewskiej podczas najważniejszych ceremonii przekształciło się w stałe zajęcie i choć w kolekcji pochodzącego z Tanzanii fotografa znajdują się ujęcia z koncertów grupy Queen, Davida Bowie’go, Tiny Turner, Michela Jacksona czy Donny Summer, to właśnie fotografiom przedstawicieli rodu Windsorów poświęcił w swojej pracy zawodowej najwięcej czasu. Królowa Elżbieta II, Królowa Matka, księżniczka Anna i książę Karol wielokrotnie umieszczali zdjęcia autorstwa ulubionego fotografa na rozsyłanych przez siebie kartkach świątecznych.