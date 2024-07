Asystent książęcej pary poszukiwany. Zakres obowiązków może zaskoczyć

Wysokość wynagrodzenia

Do obowiązków nowego pracownika Pałacu Kensington będzie też należeć redagowanie treści przemów księcia Williama i księżnej Kate, pośrednictwo w komunikacji z organizacjami charytatywnymi oraz obsługa bieżącej korespondencji. Wprawdzie preferowanym miejscem wykonywania obowiązków służbowych jest Londyn, to jednak przyszli pracodawcy dopuszczają możliwość działalności w formie hybrydowej, polegającej na częściowym świadczeniu pracy we wskazanej przez kandydata lokalizacji w Walii. Gotowość do podejmowania podróży służbowych zarówno na terenie, jak i poza granicami Wielkiej Brytanii, również została uwzględniona w omawianym opisie. Wybrana na rzeczone stanowisko osoba będzie wypełniać obowiązki służbowe w trakcie 37,5-godzinnego tygodnia pracy.



Przy tak szczegółowo podanym zakresie obowiązków brakuje jednak niezwykle istotnej informacji, która z punktu widzenia potencjalnego kandydata lub kandydatki na wskazane stanowisko może być kluczowa przy podjęciu decyzji o współpracy. Nie podano wysokości wynagrodzenia przyszłego asystenta lub asystentki pary książęcej. Być może, nauczeni doświadczeniem z 2022 roku, William i Kate nie chcieli ponownie narażać się na krytykę ze strony opinii publicznej co do wysokości proponowanej wypłaty dla nowego pracownika. Gdy bowiem 2 lata temu poszukiwano asystenta prywatnego sekretarza księżnej Kate, podana wówczas kwota wynagrodzenia – £27,000 – została określona jako nieadekwatna względem zakresu obowiązków i stopnia odpowiedzialności na proponowanym stanowisku.

Czas na składanie aplikacji minął o północy 19 lipca, a zatem wiele wskazuje na to, że rozmowy rekrutacyjne nastąpią niebawem. Czy tym razem wybranemu kandydatowi lub kandydatce uda się wynegocjować satysfakcjonujące wynagrodzenie?

