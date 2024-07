Wyniki pracy fundacji Księżnej Kate. Komu pomaga i z jakim skutkiem?

– Ludzie często pytają mnie, dlaczego koncentruję moją pracę na badaniach dotyczących wczesnego dzieciństwa. Odpowiedź jest prosta: ogromnie zależy mi na pomocy osobom najbardziej bezbronnym, a jednocześnie potrzebującym najwięcej wsparcia. Podczas rozmów z wieloma osobami dorosłymi, znajdującymi się w trudnej sytuacji i przebywającymi w więzieniach, centrach rehabilitacji, ośrodkach dla uzależnionych czy pozostającymi w kryzysie bezdomności, niejednokrotnie słyszałam, że wielu problemom udałoby się zapobiec, gdyby już we wczesnym dzieciństwie ktoś zadbał o ich bezpieczeństwo i zapewnił troskliwe wsparcie – tak w listopadzie ubiegłego roku księżna Kate rozpoczęła swoją przemowę podczas sympozjum „Shaping Us” w ramach prowadzonej przez siebie fundacji The Royal Foundation Business Taskforce for Early Childhood.

Mimo leczenia onkologicznego, jakiemu księżna Walii poddawana jest od początku bieżącego roku, fundacja działa nieprzerwanie, a sporządzony przez jej przedstawicieli raport napawa optymizmem. Jakie wnioski przedstawiono i kto włączył się w działania organizacji, aby założone cele zostały osiągnięte?



45,5 miliarda funtów zysku

Zdaniem autorów raportu inwestycje przedsiębiorstw w edukację, opiekę i wsparcie dla dzieci w wieku przedszkolnym mogą przynieść gospodarce Wielkiej Brytanii zysk w wysokości 45,5 mld funtów rocznie. Dyrektorzy generalni ośmiu wiodących firm, między innymi światowej sławy producenta zabawek czy mebli, zachęcają przedstawicieli przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii do włączenia się w działania fundacji, w celu zbudowania – jak określono – „zdrowych i bezpiecznych relacji społecznych już od najmłodszych lat życia każdego dziecka w naszym kraju”.

W raporcie powołanej przez księżną Kate fundacji podano, że na powyższą kwotę składają się kolejno: 12,2 mld funtów przeznaczonych na nabywanie lepszych umiejętności społecznych i emocjonalnych we wczesnym dzieciństwie, 16,1 mld funtów uzyskanych dzięki uniknięciu podejmowania środków naprawczych mających na celu zniwelowanie skutków krzywd doznanych w dzieciństwie, a także 17,2 mld funtów płynących ze wsparcia dla pracujących rodziców i opiekunów dzieci do piątego roku życia.