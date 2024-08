Utwór Celine Dion użyty w kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa. Co na to artystka?

Donald Trump w przeszłości już kilkakrotnie sięgał po utwory znanych wykonawców w trakcie spotkań organizowanych na okoliczność kampanii wyborczych. W 2016 roku ówczesny kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych, witał tłumy zgromadzone na wiecu w Południowej Karolinie w rytm przeboju Adele „Rolling Into Deep”. – Wokalistka nie wyraża zgody na wykorzystywanie jakiegokolwiek utworu z jej repertuaru podczas kampanii politycznych – brzmiał wówczas oficjalny komunikat ze strony rzecznika artystki, Benny’ego Tarantini. Muzycy z zespołu Aerosmith poszli o krok dalej, gdy polityk bez pozwolenia używał utworu „Dream On” podczas spotkań z wyborcami. W piśmie wystosowanym przez prawników frontmana grupy, Stevena Tylera do reprezentanta Partii Republikańskiej podkreślono, że posłużenie się utworem sugeruje, jakoby wokalista popierał kandydaturę Trumpa na prezydenta, co nie jest prawdą.

Również w trakcie tegorocznej kampanii poprzedzającej jesienne wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, kontrowersyjny dobór repertuaru spotkał się z dezaprobatą ze strony wykonawczyni hitu. Jaki utwór zabrzmiał podczas spotkania Donalda Trumpa z wyborcami w Bozeman w stanie Montana i co w tej kwestii ma do powiedzenia sama artystka oraz jej management?



Wspomnienie „Titanica” i przeboju Celine Dion

– Serio, ta piosenka? – tymi słowami zakończony był wpis zamieszczony na profilu instagramowym Celine Dion po tym, jak okazało się, że Donald Trump sięgnął po jej repertuar podczas swojego spotkania z wyborcami. Zaskoczenie wywołał wybór piosenki, ponieważ z bogatej kolekcji wielokrotnie nagradzanej artystki obecnej na rynku muzycznym od ponad trzech dekad były prezydent USA postawił na pochodzący z 1997 roku utwór ze ścieżki dźwiękowej do filmu „Titanic”, „My Heart Will Go On”.

W oświadczeniu podano, że informacja o wykorzystaniu nagrodzonego między innymi Oscarem oraz czterema statuetkami Grammy utworu w kontekście politycznym dotarła do managementu artystki dzień po rzeczonym spotkaniu w Bozeman. – Zarówno management Celine Dion oraz reprezentująca ją wytwórnia płytowa Sony Music Entertainment Canada Inc. zostali poinformowani o nieautoryzowanym użyciu video, nagrania, występu muzycznego oraz podobizny artystki wykonującej utwór „My Heart Will Go On” w trakcie kampanii Donalda Trumpa / JD Vance’a w Montanie – napisano.