Jak mądrze wspierać dziecko w nauce? "Rodzic nie może być środkiem zastępczym"

Fundamentem jest to, aby dotrzeć do przyczyny niechęci dziecka do nauki. Gdy przez dłuższy czas boli nas głowa lub kolano, idziemy do lekarza, aby dowiedzieć się, co się tam dzieje i sobie pomóc. Gdy dziecko wciąż się buntuje i ucieka od nauki, złościmy się i zmuszamy je, aby działało mimo wewnętrznego bólu emocjonalnego, który, jak pokazują badania, odczuwany jest przez dziecko jako ból fizyczny, podobny do tego migrenowego. Zatem szukajmy źródła! Być może dziecko nie rozumie konkretnego materiału i potrzebuje dodatkowych objaśnień i ćwiczeń. Może jest zmęczone po szkole, a my z automatu przykuwamy je do biurka. Może chodzi o relację dziecka z nauczycielem i to, że nie czuje się w niej komfortowo. A może o presję dobrych ocen i lęk dziecka przed porażką. Tam w środku jest siła napędowa – albo jej brak. Dopóki się nią nie zajmiemy, nic w zachowaniu dziecka się nie zmieni. Ono będzie wiecznie na “Nie!”, a my sfrustrowani i wyczerpani….

Czy i jak wsparcie w nauce udzielane dziecku przez rodzica powinno się różnić na różnych etapach edukacji?

Przede wszystkim trzeba dostrzec, że edukacja to relacja. Rodzice najlepiej znają swoje dzieci i widzą, jakiej formy wsparcia i towarzyszenia im potrzebują na różnych etapach rozwoju i edukacji. Nie zalecam zatem, aby szukać książkowych wytycznych. Każde dziecko jest inne i może potrzebować innej pomocny na podobnym etapie życia w szkole (i poza nim). Są dziesięcioletnie dzieci, które ogarniają wszystko samodzielnie i trzynastolatki, które potrzebują, aby być bliżej i podpowiedzieć różne wskazówki lub rozwiązania. Ważne, aby obserwować dziecko, pytać, czy jest coś, co można dla niego zrobić i być blisko, kiedy tego potrzebuje. Moja córka uwielbia, gdy siedzę obok, kiedy opracowuje jakiś projekt. Nie muszę nic robić i mówić, wystarczy być blisko w uważności, łączności z nią na poziomie przyjaznych spojrzeń i gestów i w spokoju. Nie trzeba wychodzić przed szereg, ale warto być obecnym. To wystarczy.

Co z zajęciami dodatkowymi - kto w pierwszej kolejności powinien decydować o ich wyborze: rodzic czy dziecko?

Zajęcia dodatkowe związane ze wsparciem wyzwań rozwojowych dziecka powinny być organizowane przez rodzica w porozumieniu ze specjalistami. Dziecko powinno zostać o nich poinformowane. Warto przedstawić dziecku, na czym mają polegać zajęcia, kto będzie je prowadził i jaki jest ich cel. Pamiętajmy przy tym, że jeśli nazwiemy ten cel językiem dorosłych np.: “To dla ciebie ważne, bo wpływa na twoje zdrowie i samopoczucie”, dla dziecka będzie to dość górnolotne i abstrakcyjne. Posługujemy się językiem zrozumiałym dla dziecka, dopasowanym do JEGO potrzeb i doświadczeń. Przykładowo: “Dzięki zajęciom z logopedii będziesz mówić tak wyraźnie, że łatwiej ci będzie zrozumieć się z Leonem podczas zabawy. Kiedy będziesz chciał zbudować jakiś pojazd i opowiesz Leonowi o tym, którą częścią pojazdu on się zajmie, chętniej do ciebie dołączy i zbudujecie coś wystrzałowego”.