Poczucie winy wśród pracujących matek: w jaki sposób można mu zaradzić?

Jak zwalczyć poczucie winy wśród aktywnych zawodowo mam?

Wiedząc, że praca zarobkowa nie oznacza celowego zaniedbania obowiązków domowych, a raczej konieczność pozyskiwania środków na utrzymanie rodziny, warto szukać sposobów na zwalczenie poczucia winy wśród aktywnych zawodowo mam. – Przede wszystkim, musimy pamiętać o sobie i swoich potrzebach, choć w macierzyństwie nie jest to łatwe. Pamiętajmy jednak, że dbając o siebie, uczymy swoje dzieci, jak troszczyć się w przyszłości o siebie samych. Nawet jeśli porzucilibyśmy pracę na rzecz poświęcenia domowi, nie oznacza to, że rodzina by na tym tylko skorzystała! Mama sfrustrowana, tęskniąca za kontaktem z ludźmi, przebodźcowana, zamartwiająca się o sytuację materialną: czy to jest faktycznie lepsza opcja dla dziecka niż na przykład sprawdzony żłobek? Czasem warto odpuścić i posłuchać swoich potrzeb, a długofalowy skutek będzie wbrew pozorom lepszy! – zaleca Sandra Haus-Jędrzejczak.

Prezes Fundacji Mama na Huśtawce podkreśla, że matki zwykle niedostatecznie doceniają swoją rolę w życiu rodziny. – Kolejne, co warto wziąć pod uwagę to fakt, że media społecznościowe nie ukazują prawdziwego życia. Na szczęście zaczyna się to zmieniać, ale nadal wolimy pokazywać w sieci momenty, z których jesteśmy dumni. A każdy, gwarantuję, każdy rodzic ma mnóstwo takich chwil, z których dumny nie jest. I to normalne z takiej prostej przyczyny, że jesteśmy ludźmi. Są to też świetne okazje do tego, by uświadomić dziecku, że ma prawo popełniać błędy, że może mu coś nie wychodzić i że nie musi być idealne jak koleżanka z Instagramu – podkreśla.



Przyjęcie pomocy nie jest egoizmem

Konieczność przejęcia kolejnych obowiązków zawodowych może potęgować poczucie winy wśród kobiet, które, przemęczone dodatkowymi zadaniami w pracy, nie zawsze decydują się na korzystanie z pomocy w wykonywaniu bieżących zajęć związanych z wychowaniem dzieci czy prowadzeniem domu. – Więcej obowiązków to więcej presji. Tutaj kluczowa jest przysłowiowa „wioska” potrzebna do wychowania dziecka. Mamy, chcąc być samodzielne i samowystarczalne, nie zawsze decydują się na przyjmowanie pomocy. Robią to też dlatego, że ich empatia nie pozwala im sprawiać „problemu” bliskim. Chciałabym, żeby mamy pamiętały, że przyjmują pomoc dla dobra całej rodziny, nie tylko swojego. Nie jest to więc egoizm. Warto się też zastanowić, czy chcemy nauczyć dziecko korzystania z pomocy w potrzebie, czy samodzielności za wszelką cenę? Nie bójmy się też rozmów, często trudnych, z partnerem. Nie bójmy się stawiania granic, otwartości, proszenia o pomoc. Pokażmy swoim dzieciom, że warto walczyć o siebie – podkreśla prezes Fundacji Mama na Huśtawce.

Podejmowanie aktywności zawodowej wiąże się nie tylko z korzyściami finansowymi dla całej rodziny, ale i pozwala realizować ambicje matek wykraczające poza obszar obowiązków domowych. Na docenioną w pracy mamę, która mimo trudności łączy obowiązki domowe z służbowymi, również dzieci spoglądają z podziwem.