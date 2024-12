Opublikowano listę najczęściej źle wymawianych słów 2024 roku. Wśród „zwycięzców” znane kobiety

Czy do zaproponowanej listy, stworzonej przez British Institute of Verbatim Reporters we współpracy z firmą Captioning Group, dodałaby pani jeszcze jakieś terminy, które wypowiadane są w niewłaściwy sposób?

W listopadzie każdego roku słyszymy zewsząd wyrażenie Black Friday. W wyrażeniu tym słowo black jest wymawiane niepoprawnie jako /blek/, a powinno być wymawiane /blæk/. Poza tym, Polacy często źle wymawiają takie słowa jak event, developer, manager, dlatego, że słowa te zostały zapożyczone z języka angielskiego, a wymowa ich została spolszczona. Mamy też problemy z wymową imion takich jak Sean czy Siobhan. Jednak, nie są to wyrazy z tej samej kategorii co te prezentowane w zestawieniu. Pragnę zaznaczyć, że pojawiają się tam między innymi nazwy własne, a z wymową tych w języku angielskim był zawsze problem. Istnieje wiele nazwisk, które są przewidywalne, ale pojawiają się takie, które w wyniku styku kultur i wpływu różnych języków nie poddają się regułom. Stąd zawsze najlepiej usłyszeć poprawną wymowę z ust noszącego dane imię czy nazwisko. Proszę zauważyć, że jest to lista stworzona przez rodzimych użytkowników dla rodzimych użytkowników języka angielskiego, którzy mimo wszystko mają problem z poprawnym ich wymawianiem.

Wśród nauczycieli języków obcych często toczone są dyskusje poświęcone słuszności poprawiana czyichś błędów. Czy pani zdaniem należy zwracać komuś uwagę na to, że niewłaściwie wypowiada dane słowo? Jeśli tak, jak należałoby to robić, aby kogoś nie urazić i nie zniechęcić do używania języka?

Zauważmy, że jesteśmy zachwyceni, jeżeli słyszymy, że obcokrajowiec pięknie mówi po polsku. Taką samą reakcję wywołamy u np. Anglika czy Amerykanina, mówiąc pięknie po angielsku. Nauka poprawnej wymowy ma znaczenie, ale nie należy poprawiać czyichś błędów ostentacyjnie i publicznie. Warto zapisywać błędy, które uczniowie popełniają w wymowie i przedstawiać je zbiorczo podczas lekcji, prezentując ich pisownię i wymowę jednocześnie i prosząc całą grupę o poprawne powtórzenie podanych wyrazów. Trzeba do tych wyrazów niejednokrotnie wracać, ponieważ jak mówią Anglicy „Bad habits die hard”.

Źródło:

https://www.theguardian.com/