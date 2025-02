Polacy czytają coraz więcej. Ile książek rocznie?

Czytaj więcej Styl życia Doomscrolling, czyli przeglądanie treści na ekranach telefonów: groźny nałóg czy cenna nauka? Doomscrolling – coraz bardziej powszechne zjawisko bezrefleksyjnego przeglądania treści na ekranach telefonów i tabletów – może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego, emocjonalnego i fizycznego. Czy da się temu zapobiec? Psycholog odpowiada

Dlaczego Polki i Polacy nie czytają więcej książek?

Polskie społeczeństwo się starzeje – to kolejne wyzwanie, z jakim musi zmierzyć się branża. Spadek liczby księgarń, a także problemy finansowe bibliotek, które dla seniorek i seniorów są głównym źródłem dostępu do literatury, zdaniem ekspertów w znacznym stopniu przyczyniają się do niskiego wskaźnika czytelnictwa w naszym kraju.

Coraz większą popularność zyskują też e-booki i audiobook jako ze względu na ich natychmiastową dostępność i niższą cenę w porównaniu z książkami papierowymi. Na tle tych zmian w tyle pozostają osoby starsze. Ich niedostateczne kompetencje cyfrowe ograniczają im dostęp do tych formatów.

Autorzy raportu sugerują, że w rozwiązania tego problemu może pomóc większa dostępność odpowiednich cyfrowych nośników w bibliotekach. Jednocześnie zadaniem pracowników tych instytucji powinno być nauczenie seniorów i seniorek posługiwania się nowymi technologiami.

Eksperci wskazali na jeszcze jedno niepokojące zjawisko, które wynika ze zmian na rynku książki. Algorytmy w e-księgarniach zwykle podsuwają czytelnikom najpopularniejsze bestsellery, co w dużej mierze zawęża tym ostatnim pole wyboru. W rezultacie wydawcy będą rezygnować z bardziej wartościowych i nagradzanych książek, co odetnie Polkom i Polakom dostęp do tych pozycji – oczywiście o ile nic się nie zmieni.