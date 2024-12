Nie każdy makijaż nadaje się do pracy. Ekspertka radzi, co lepiej zostawić na prywatne okazje

Czy ta sama zasada dotyczy także manicure?

Reguła jest taka, że paznokcie powinny być raczej krótkie, zadbane, pomalowane lakierem w neutralnych kolorach. Jeśli ktoś lubi delikatny francuski manicure, on też jest ok, a ostatnio wrócił do mody. Jeśli natomiast wolimy zachować naturalny wygląd paznokci, można skorzystać z tak zwanego manicure japońskiego, do którego nie używa się lakierów, lecz poleruje płytkę paznokci specjalnymi pastami. To sprawia, że ładnie błyszczą, wyglądają zdrowo, a przy tym są perfekcyjnie ukształtowane i doskonale zadbane. A to podstawa.

Wspomniałaś, że robiąc makijaż do pracy, nie należy podążać za modą. Chyba jednak warto śledzić bieżące trendy, żeby pokazać, że jesteśmy na czasie?

Zdecydowanie tak. Służbowy makijaż ma być dyskretny i elegancki, co nie znaczy, że anachroniczny! Warto przyglądać się trendom i wybierać z nich to, co może znaleźć zastosowanie w praktyce. Nie chodzi tylko o to, jakie kolory są akurat w modzie, lecz jak posługiwać się poszczególnymi kosmetykami, aby makijaż był na czasie. Dla przykładu: obecnie nie nakładamy różu tylko na środkowe partie kości policzkowych, jak dawniej. Teraz aplikujemy go wyżej, wzdłuż całej kości policzkowej i przeciągamy dalej w stronę skroni, dzięki czemu uzyskujemy wrażenie wydłużonej, szczuplejszej twarzy. Podobnie z korektorem pod oczy. Dziś nakłada się go nie tylko na cienie pod oczami, lecz także w wewnętrznych i zewnętrznych kącikach oraz pod łukiem brwiowym, aby uzyskać efekt bardziej otwartych, wypoczętych oczu. Takie trendy warto znać.

Wypoczęty wygląd jest bardzo ważny w pracy. Co zrobić, gdy ma się za sobą np. nieprzespaną noc, a trzeba wygłosić prezentację czy poprowadzić konferencję?

Może zabrzmi to banalnie, ale uważam, że nigdy dość przypominania: podstawą makijażu jest piękna, zadbana, wypielęgnowana skóra. Jeśli troszczymy się o nią na co dzień – używamy regularnie peelingów, maseczek, korzystamy z zabiegów dostosowanych do rodzaju cery – łatwiej ukryć ewentualne drobne mankamenty i niedoskonałości. Przesuszona, szara, matowa skóra jest bardziej podatna na tworzenie się zmarszczek, dodaje nam lat i nie pozwala ukryć oznak zmęczenia. Natomiast gdy na co dzień dbamy o to, by skóra była dobrze odżywiona, promienna, miała ładny żywy i jednolity koloryt, poradzimy sobie z przejściowymi problemami.